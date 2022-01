COVİD-19’a karşı Anadolu Propolisi’nin koruyuculuğu tespit edildi

Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu Propolisi’nin ve arı ürünlerinin koruyuculuğu anlatan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Eczacı Doç.Dr.Engin Celep mevcut araştırmalar hakkında da bilgi verdi.

Propolis tüketimi faydalı ancak sahte ürünlere dikkat

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Yapılan bilimsel çalışmalar Anadolu propolisinin, COVID-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğunu gösteriyor. COVID-19 ile birlikte hastalık semptomlarını azaltmaya ve destek tedavilere yönelik arayışı arttı. Anadolu propolisi doğal bir bağışıklık desteği olarak ilk dikkat çeken besinlerden biri oldu. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Anadolu propolisi, COVID-19 enfeksiyonunun gelişim ve bulaş riskini azalttığı görüldü.” dedi.

Tanuğur; “Anadolu propolisinin COVID-19’a karşı profilaktik özelliğini araştıran ilk çalışma ülkemizden çıktı. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, %30 konsantrasyonlu Anadolu propolisi tüketiminin COVID-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirilmiştir. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) katıldığı bu araştırma 1 ay sürmüştür ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla Anadolu propolisi verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, COVID-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının %98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edilmiştir.”

Tanuğur; “Piyasada maalesef çok fazla sahte arı ürünü görmekteyiz. Bu ürünlerle tüketici kandırılıyor ve sağlıkları riske atılıyor. Yapılan araştırmalarda, piyasaya sunulan ürünlerde etiketlerinde belirtilen miktarlarda propolis bulunmadığı, özütleme yönteminin ise yanlış beyan edildiği görülüyor. Ürünlerin birçoğunda, koruyucu ve katkı maddesi bulunduğu halde, etiketinde beyan edilmediği görülmüştür. Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Tüketici propolis alırken, Sözleşmeli Arıcılık Modeli’yle üretilen ve uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenen Anadolu propolisi olmasına dikkat etmeli. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeli.” dedi.

Nefes darlığının iyileşmesinde oldukça anlamlı sonuçlar var

Doç. Dr. Engin Celep; “Propolis, doğal bir arı ürünüdür. Yüksek oranda polifenolik bileşen içerir ve buna bağlı olarak antioksidan aktivite gösterir. Coğrafyamızdan elde edilen diğer arı ürünleri gibi propolis de, zengin polifenolik profile ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan ve antienflamatuvar özellikte olup bağışıklık sistemimizi destekler. Yürütülen bilimsel araştırmalar, Anadolu propolisinin solunum yolu hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanıklar, kanser, diyabet ve son olarak COVID-19 tedavisinde fayda sağladığını göstermektedir.” dedi.

Celep; “Anadolu propolisinin hastalık sürecinde kullanımına etkisine dair yayınlanan olgu raporu da ülkemizden geldi. 2021 yılı Nisan ayında, Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan “COVID-19 VE ANADOLU PROPOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU’’ isimli olgu raporunda, korona testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecine ek olarak %30 oranında Anadolu propolisi damla kullanımı ve hastalığın seyrine etkisi bildirilmiştir. Hastanın hafif boğaz kaşıntısı ile başlayan ev karantinası ilerleyen günlerde yüksek ateş ve şiddetli öksürük şikayetiyle hastanede devam etmiştir. Hastaneye yatışının 3. günü medikal destek ve ek ilaç alımına rağmen şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilmiştir. Tedavisini düzenleyen hekim destek tedavi olarak günlük 20-80 damla %30 oranında Anadolu propolisi damla alımına karar vermiş. %30 oranında Anadolu propolisi damlanın etkisi 3. günde nefes almada rahatlama olarak görüldü. Hasta 7. günde yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesilmiştir. Normal serviste de 10 gün daha bakımı ve %30 oranında Anadolu propolisi damla alımı devam eden hastanın taburculuk süreci sonrasındaki ilk kontrolde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme olduğu belirtildi. Sonraki 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirilmiştir. Olgu raporu değerlendirildiğinde; mevcut koronavirüs medikal tedavisine günlük 20-80 damla %30 oranında Anadolu propolisi damla eklenmesinin, hastanın akciğer bulgularının tamamen gerilemesi ve normale dönmesi ile nefes darlığının iyileşmesinde oldukça anlamlı sonuçlar sağladığı görüldü.”

