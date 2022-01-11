COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart!

Kış mevsimiyle beraber COVID-19 vakalarına ek olarak grip vakaları da hızla yayılmaya başladı. Bir zamanlar gripten farklı seyreden COVID-19’un belirtilerini ise artık gripten ayırmak çok zor. Belirtilerin neredeyse aynı olduğunu, grip ile COVID-19’u ayırt edebilmek içinse test yaptırmanın şart olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, her iki hastalığa da yakalanmamak için önlem almaya devam etmek gerektiğine, maske, mesafe ve hijyen kurallarını gevşetmemek gerektiğine, kapalı ve kalabalık alanlarda ise hiç bulunmamak gerektiğine dikkat çekiyor. Omicron’un diğer COVID-19 varyantlarına göre çok daha bulaşıcı olduğunu ve şu sıralar özellikle çocuk ve gençlerde oldukça yaygın olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Dolayısıyla ailelere de artık COVID-19 çok daha kolay bulaşıyor. Aşılı veya daha önceden COVID-19’u geçirmiş olmak, hasta olmak için engel değil ancak hastalığı hafif geçirmeye faydası var. Omicron’un şimdilik daha hafif seyirli olması, daha çok çocuklarda ve gençlerde olmasına bağlı veya aşıların etkisiyle olabilir. Ancak bağışıklığı baskılanmış insanlar, kronik hastalığı olanlar, ileri yaş grubu hala risk altında ve Omicron’u da ağır geçirme riskleri yüksek. Hafif seyrediyor diye rahatlamak ve önlemleri gevşetmek yanlış, ağır bir tablo da oluşturabilir” açıklamasında bulundu.

COVID-19 ve grip belirtileri arasında artık pek bir fark kalmadığını, iki hastalığı ayırt etmek için mutlaka test yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı. Bir zamanlar COVID-19’da gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler de görülüyordu, ancak artık bunlara, özellikle de aşı olmuş kişilerde çok az rastlanıyor. Bu nedenle evde tanı koymak yerine, PCR testi yaptırıp hangi hastalığa yakalandığınızı netleştirmeniz önemili” dedi.

Omicron varyantı nedeniyle maske ve koruyucu önlemlere daha sıkı uyulmalı

Grip virüslerinin de COVID-19 gibi damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu damlacıklar insanların ağız ve burunlarından çıkan damlacıklarla, yani hapşırma, öksürme, sümkürme hatta konuşma yoluyla bulaşabilir. Özellikle son doz aşıdan 3 ay geçmişse Omicron varyantı çok daha kolay bulaşabilir. Bu nedenle maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uymalıyız. Kapalı ortamlarda bulunmamaya özen göstermeli ve maskesiz kimseyle temas etmemeliyiz. Tanımlandığında ise aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. Bizi bu salgından kurtaracak tek şey aşı” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Elif Hakko hem grip virüslerinden hem de COVID-19’dan korunmak ve yayılmalarını engellemek için şu önerilerde bulundu:

Evden dışarı çıktığınızda maskenizi burnunuzu ve çenenizi örtecek şekilde takın.

Sık sık el yıkayın.

Her ortamda sosyal mesafeyi koruyun, insanlarla aranızda en az 3-4 adım mesafe olsun.

Ellerinizle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın.

Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmayın, hasta kişilerden uzak durun, temas etmeyin.

Temas ettiğiniz yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

Elinize hapşırıp öksürmeyin. Kolunuzun iç kısmına veya bir peçeteye hapşırın veya öksürün.

Hastaysanız evde oturun.

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