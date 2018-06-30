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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, telgrafında, Gülle'ye başarı dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ismail GülleCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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