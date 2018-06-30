ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, telgrafında, Gülle'ye başarı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi tebrik etti
30 Haziran 2018 Cumartesi 20:04
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi kutladı.