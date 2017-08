Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki 'üçüncü' yılı

ANKARA - İlkay Güder, Enes Kaplan

Türkiye'nin halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinin "üçüncü" yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin etkilerini, attığı adımlarla etkisiz hale getirdi. Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından, Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı.

FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013'teki "hukuk ve polis" darbe girişimiyle cumhurbaşkanlığının önü kesilmeye çalışılan Erdoğan, aynı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) üniformalı militanlarınca 2016'daki "kanlı" darbeyle etkisiz hale getirilmek istenmişti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu otele de FETÖ'cü teröristler tarafından operasyon düzenlemişti. Erdoğan, otelden bir canlı yayına bağlanıp ayrıca gazetecilere açıklama yaparak, Türk halkını darbecilere karşı meydanlara davet etmişti.

Erdoğan, siyasi partilere "birlik ve beraberlik" çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen ve darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayan vatandaşlar, 10 Ağustos 2016'ya kadar aynı meydanlarda "demokrasi nöbeti" tuttu.

Erdoğan, nöbetin sonlandırılmasına ilişkin konuşmasında vatandaşlara, "Allah, ülkemizi ve milletimizi ilelebet korusun diyorum ve şimdi artık virgülü atıyoruz ve bu demokrasi nöbetlerine artık ara veriyoruz. Ama ruh dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nöbetleri çıkarmayacağız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından siyasi partilere yönelik birlik ve beraberlik çağrısı yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisinin başkanlığında, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Erdoğan, bu toplantının ardından darbeye karşı demokrasi nöbeti tutan vatandaşları da "Demokrasi nöbetini taçlandırmak üzere" Yenikapı'da büyük mitinge davet etti.

AK Parti, CHP ve MHP Genel Başkanlarının da davet edildiği "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", 7 Ağustos 2016'da yaklaşık 5 milyon vatandaş ve liderlerin katılımıyla yapıldı.

15 Temmuz'un birinci yılı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından geçen bir yılda Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gittiği şehirlerdeki şehit ailelerini eşi Emine Erdoğan ile ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi ve onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını söyledi.

Öte yandan terör örgütüyle her alanda mücadele edilmesi gerektiğini sürekli vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlette gizlenen FETÖ'cü teröristlere karşı müsamaha gösterilmemesi talimatı verdi.

998 gün sonra yeniden Genel Başkan seçildi

Türkiye, 16 Nisan 2017'de "tarihi" bir halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi.

Halk oylamasından çıkan yüzde 51,41 oranındaki "evet" oyuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan oldu.

Erdoğan, böylece anayasa değişikliği halk oylamasının ardından, kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

İkinci demokrasi nöbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde, demokrasi nöbeti tutmak için Türk halkını meydanlara bir kez daha davet etti.

Milyonlarla beraber Erdoğan, 15 Temmuz gecesi başlayıp 16 Temmuz'da sona eren demokrasi nöbetinde İstanbul'daki "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinliklere katılan Erdoğan, bu kapsamda TBMM Özel Gündemli Toplantısı'na iştirak etti. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenleri ile Şehitler Makamı'nın açılışını da yaptı.

16 Temmuz'un ilk saatlerinde Meclis'teki anma törenlerine katılan Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılış törenine de katıldı.

Ülke genelinde 39 il ziyareti

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin üçüncü yılında da çok sayıda yurt içi ziyareti gerçekleştirdi, Başbakan Binali Yıldırım da bazı programlarda kendisine eşlik etti.

Halk oylamasına gidilen sürecin başlamasının ardından vatandaşlarla çeşitli illerde bir araya gelen Erdoğan, ilk ziyaretini, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreni kapsamında Aksaray'a yaptı.

Toplu açılış törenleri, özel ziyaretler ve vatandaşlarla bir araya gelme etkinlikleri kapsamında Erdoğan bu yıl içinde bazılarını birkaç defa olmak üzere 39 ili ziyaret etti.

Erdoğan, bu kapsamda Konya, Rize, Bursa, Kayseri, Trabzon, İzmir, Şanlıurfa, Mersin, Aksaray, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Çanakkale, Gaziantep, Kastamonu, Denizli, Antalya, Samsun, Mardin, Diyarbakır, Zonguldak, Balıkesir, Hatay, Adana, İzmir, Çorum, Erzurum, Ordu, Giresun, Artvin, Isparta ve Muş'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat-15 Nisan arasındaki 65 günlük süreçte ise ziyaret ettiği illerde vatandaşlara, anayasa değişiklik paketini anlattı.

Bazı illerde valilik ve belediye başkanlıklarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il ziyaretlerinde ise sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, şehit aileleriyle görüştü ve onların taleplerini dinledi.

Erdoğan'a ziyaretlerinde, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabinedeki bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, gittiği ilin bölge milletvekilleri, iş adamları ve yatırımcılar da eşlik etti.

Öte yandan boğazın iki yakasını iki katlı kara yoluyla denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılışı 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yurt dışı ziyaretleri

Cumhurbaşkanlığı görevine gelişinin üçüncü yılı olan 2017'de çok sayıda yurt dışı ziyareti yapan Erdoğan, resmi ziyaret, zirve ve genel kurul katılımları kapsamında 18 ülkeye gitti.

Bu çerçevede Erdoğan, G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Çin'e gitti. Zirve programları haricinde liderlerle ikili görüşmeler yapan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile birlikte dörtlü zirveye katıldı.

Erdoğan, eylül ayında ikinci yurt dışı ziyaretini de Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı.

Zirve kapsamında kabul ve görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, biz 'Dünya 5'ten büyüktür.' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında Belarus'a yaptığı resmi ziyarette Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile bir araya geldi ve Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Minsk Camisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, aynı ay içerisinde sırasıyla Pakistan ve Özbekistan'ı da ziyaret etti.

Mozambik'i ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı

Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a 2017 yılındaki ilk yurt dışı programı kapsamında resmi ziyaretlerde bulunan Erdoğan, mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra üç ülkede de iş forumlarına iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.

Mozambik'i ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayındaki Afrika ülkelerini ziyaretin ardından şubat ayında da Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere de Pakistan'a gitti.

Rusya'ya iki ziyaret

Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek, "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 6. Toplantı"sına katılmak üzere Rusya'yı da ziyaret etti. Ayrıca Erdoğan, 3 Mayıs'ta Putin ile görüşmek üzere tekrar Rusya'ya ziyarette bulundu.

Hindistan ve Kuveyt'e de giden Erdoğan, Kuveyt ziyareti sırasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'de düzenlenen "Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu"na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Erdoğan, daha sonra Brüksel'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katıldı.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da da liderlerle çeşitli görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretleri kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da çeşitli temaslarda bulundu.

Son olarak ise Erdoğan, ağustos ayında Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, milletin külliyesinde muhtarları 39 kez ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında vatandaşlarla hemen hemen her fırsatta bir araya geldi. Erdoğan, sivil toplum kuruluşları, meslek grupları, akademisyenler, şehit aileleri, gaziler ve muhtarları "milletin evi" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Erdoğan bu buluşmalar kapsamında muhtarlarla belirli aralıklarla Külliye'de bir araya geldi. Her toplantıda farklı illerden muhtarların katıldığı ve 39 kez gerçekleşen toplantılarda Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Şener Şen, Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Erol Parlak, Prof. Dr. Kemal Karpat, Feridun Özgören, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'e Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Ağırlanan konuklar

Yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Erdoğan'ın konukları arasında, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Khalifa, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo da yer aldı.