Cumhurbaşkanı yedi aylık maaşını bağışladı

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz.

Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz. Şehir hastanelerimiz özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugünlerde hizmet vermeye başladı. Daha önce eğitim hastanesi olarak planlamıştık, süratle şehir hastanesine dönüştürdük.

Şehir hastanesi statüsündeki 1150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi bir süre önce hizmete sunduk. İkitelli Şehir Hastanemizi Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşaasında sona yaklaştık. İnşallah Eylül ayında hizmete veriyoruz. Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini sağlamlaştırmıştır. Covid-19 tedbirlerini pekçok ülkeden önce aldık. Gıda konusunda herhangi sıkıntımız yok.

"HER YOLA BAŞVURMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız.

"41 YERLEŞİM YERİMİZ KARANTİNA ALTINDADIR"

Günlük test sayısında 10 bini aştık. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. 41 yerleşim yerimiz karantina altındadır. En önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak, ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir.

Türkiye üretimini devam ettirmek, çarkların dönmesini sağlamak durumunda olan bir ülkedir. Çalışanlar için gereken tedbirlerin alınmasını en kısa zamanda alacağız. İçinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırıyoruz.

Türkiye ne kadar güçlü olursa dostlarına da o kadar fazla yardım eli uzatacaktır. Ülkemizdeki kalkınma ajanslarının yapacakları yeniliklere destek vereceğiz. Solunum cihazlarını üretme noktasında yoğun bir çalışmayı kurumlarımız devam ettiriyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar ciddi sonuçlara ulaşabilmektir.

İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantinayla kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süresi o kadar kısalacaktır. Temizlik kurallarına riayet hastalığın kırılmasına çok önemli katkı yapacaktır. Milletimizle elele vererek Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu müsibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, panik yapmayalım. Hiçbir virüs bizim birliğimiz, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık aydınlık yarınların önüne geçemez. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.

Medeniyetimiz ve kültürümüz yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kurulmuştur. Devlet olarak açıkladığımız ekonomik ve sosyal destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğunu gösterdik. Esnafımıza, sanatkarımıza, küçük, orta ölçekli üreticimize, ihracatçımıza pekçok konuda yardım yaptık. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar ödeme süresi sağladık. Tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ay ödemesiz, 36 vadeli yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik.

Esnaflarımızın ödemelerini faizsiz erteledik, 36 ay vadeli kredi paketi hayata geçirdik. Personel maaşını kamu bankalarından ödeyen firmalara ilave likit sağladık. Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini arttırdık.

Yüksek öğretimde kalan öğrencilerimizden Mart ayında yurtta kalmadıkları süre için kredilerini iade ediyor Nisan ve Mayıs aylarından ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ilave maliyet yansıtılmayacak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz.

Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Aldığımız her tedbirle devletimizin vatandaşın yanında olduğunu gösterdik. STK'ların ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını biliyoruz. Devletin öncülük ettiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na bir yardım hesabı açıldı. Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza yardım sağlamaktır.

"KAMPANYAYI YEDİ AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATIYORUM"

Kampanyayı yedi aylık maaşımı bağışlayarak başlatıyorum. Bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar maaşlarını bağışlama kararı aldılar. Bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağışı ifade ettiler. Toplamda 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclisteki tüm milletvekillerimiz AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.