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"Cumhurbaşkanım bizi bankaların eline düşürmeyin"

“Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” gündemli olarak toplanan genel kurulda  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ​Bizi bankaların eline düşürmeyin düşürmeyin diyerek cumhurbaşknına çağrıda bulundu.

"Cumhurbaşkanım bizi bankaların eline düşürmeyin"
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bizi bankalara mahkem etme" dedi.

TOBB’un 75. genel kurulunda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bizi bankaların eline düşürmeyin" diye seslendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşiyor.. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 bin işinsanı katıldı.










 

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