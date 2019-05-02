"Cumhurbaşkanım bizi bankaların eline düşürmeyin"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bizi bankalara mahkem etme" dedi.



TOBB’un 75. genel kurulunda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bizi bankaların eline düşürmeyin" diye seslendi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşiyor.. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 bin işinsanı katıldı.





















