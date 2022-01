Daha az öksürmek için ham bal

Ham bal alırken dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Ham bal, doğanın bizlere sunduğu en saf besinlerden biridir. Sağlık açısından faydaları olan işlevsel bir besindir. Bilimsel çalışmalar, ham balın içeriğinde 22 farklı amino asit, 27 mineral ve 5.000 civarında enzim bulundurduğunu göstermektedir. Ham balda başlıca bulunan mineraller arasında demir, çinko, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve selenyum bulunur. Başlıca vitaminleri ise B6 vitamini, tiamin, riboflavin, pantotenik asit ve niasindir. Bu değerli ürün birçok sağlık faydası gösteriyor, fakat doğal ve işlem görmemiş olması çok önemli. Ham bal, propolis, polen, arı ekmeği ve arı sütü gibi arı ürünlerinin uluslararası bir tebliği malesef yok. Ben uzun yıllardır arı ürünleri alanında tebliğ oluşturulması adına yürütülen çalışmalara destek oluyorum. Bu durum büyük sağlık problemleri oluşturuyor. Ülkemizi göz önünde bulundurursak, zengin bir coğrafyaya sahip ve elde edilen arı ürünleri de oldukça faydalı. Dünya pazarından pazarından alınan ürünler ve Anadolu arı ürünlerinin aktiviteleri karşılaştırıldığında, ciddi farklılıklar var. Antioksidan kapasiteleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve içerdikleri bileşenler incelendiğinde, bu bilgilerin tüketiciye yanlış beyan edildiğini görüyoruz.” dedi. Sözlerini sürdüren Tanuğur; “Sözleşmeli Arıcılık Modeli izlenebilir ve doğa dostu üretim için çok doğru bir teknik. Hem kovandan sofraya arı ürünlerinin doğallığı korunuyor hem de arıcılarımız faaliyetlerinde destekleniyor. Katma değerli doğal ham bal ve diğer arı ürünlerine ulaşmak adına Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile çalışan ve arı ürünleri ile bilimsel çalışmalar yürüten Anadolu arı ürünleri üreticilerini tercih etmek doğru olacaktır.”

Prof. Dr. Tanju Besler ham balın farkını ve faydalarını anlattı. Ham bal üzerine yürütülen bilimsel çalışmalardan bahsetti.

Besler; “Ham bal, besin değeri açısından en değerli baldır. “2021 yılında Iğdır Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, Türkiye’den alınan 60 farklı türde ham bal örneğinin prolin, şeker içeriği, invertaz, diastaz, nem, asitlik, renk ve elektrik iletkenliği gibi fizikokimyasal özellikleri değerlendirilmiştir. Enzim seviyeleri, ham bal için kalite kriterlerinden biridir. Prolin açısından en zengin bal türünün kestane balı olduğu görülmüştür. Multifloral balın ise invertaz ve diastaz miktarı bakımından zengin olduğu tespit edilmiştir. Tüm verilerin kodeks ile uyumlu olduğu bildirilmiştir. Isıl işlem görmemiş ham bal numuneleri, ham balın biyolojik aktivitesinden sorumlu olan fenolik bileşikler, amino asitler, enzimler vb. gibi minör elementleri içerir. Bal, bu minör unsurları ile tamamlayıcı gıda olarak önemlidir. Birçok faydası bu bileşenler sayesinde görülür, bu sebeple ham bal doğal yapısı bozulmayacak şekilde tüketime sunulmalıdır.” dedi.

Besler sözlerini ham balın sağlık faydalarından bahsederek sonlandırdı; “Ham bal, antienflamatuvar özelliği ile enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen öksürük semptomlarını azaltılmasına katkıda bulunur. Yara ve yanık tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdığı görülmüştür. Özellikle diyabete bağlı görülen yaralar üzerinde olumlu etkileri dikkat çekmektedir.” dedi.

