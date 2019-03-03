Daha fazla güvenlik için Huawei tercih edilmeli

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Guo Ping, Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Huawei’nin dünyada büyük ölçekte 5G çalışmaları yapan ilk şirket olduğunu aktararak, Huawei'nin dünyadaki en güçlü ve akıllı 5G ağlarını nasıl geliştirdiğini anlattı.

Ping, 5G ağlarının güvenliği konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını belirterek, endüstrinin tüm bileşenlerini, hükümetlerle birlikte çalışarak ortak bir siber güvenlik standardı oluşturmaya davet etti.

Huawei’nin 5G’de dünya lideri olarak konumlandığını vurgulayan Ping, güvenliğin, şirketin inovasyona olan bağlılığının temelini oluşturduğunu aktardı.

Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'nin 5G ağlarının büyük ölçekli dağıtımını yapan ilk şirket olduğunu kaydeden Ping, "Mühendislik bilimine ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar fazla değer yaratabiliriz. Huawei olarak dünyanın herhangi bir yerindeki taşıyıcılara güçlü ve akıllı 5G ağlarını herkesten daha hızlı götürebiliyoruz. Huawei, 5G’de dünya lideridir. Siber güvenlik olmadan inovasyonun hiçbir anlamı olmadığını da çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.



- Huawei’ye ABD hükümeti tarafından yöneltilen iddialar



Guo Ping, konuşmasının ikinci yarısında, Huawei’ye ABD hükümeti tarafından yöneltilen iddialara yanıt verdi ve GSMA tarafından yapılan tavsiyelere atıfta bulunarak, hükümetler ve mobil operatörlerin birlikte çalışması için gerçeğe dayalı düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Herkes için güvenli bir siber ortam oluşturmak için standartlara ve gerçeklere dayalı düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını belirten Ping, şunları kaydetti:

"Hepimizin güvenebileceği bir sistem oluşturmak için sorumluluğa, standartlara ve açık düzenlemelere ihtiyacımız var. Son tavsiyelere tamamen katılıyorum. Hükümetler ve mobil operatörler Avrupa'nın güven testi ve belgelendirme sistemi üzerinde anlaşmaya varmak için birlikte çalışmalıdır. NESAS çok iyi bir fikir ve dünyaya yayılmasını temenni ederim."

ABD’nin son dönemdeki suçlamalarına da cevap veren Ping, "ABD'nin 5G teknolojimize yönelik güvenlik suçlaması için hiçbir kanıtı yok. İroni şu ki; ABD ‘Cloud Yasası' ile kendi şirketlerine özel verilerin erişimi konusunda izin veriyor. Huawei hiçbir zaman arka kapıları kullanmadı ve asla başkalarının ekipmanlarımızla bunu yapmasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.