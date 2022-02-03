Daha sağlıklı bir gelecek için güç birliği yaptılar

Toplum sağlığını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelen sağlıklı ve dengeli beslenme farkındalık çalışmalarına bir yenisi ekleniyor. Güvenilir Ürün Platformu ve Bee’o Propolis tarafından hayata geçirilen “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi”nde İstanbul’daki ilçe belediyeleri de öncülük görevi üstlendi. Proje daha sağlıklı yarınlar, daha sağlıklı çocukları hedefliyor. 12 Şubat Cumartesi Beyoğlu Belediyesi ile başlayacak eğitimler tüm halkın katılımına açık olacak.

Uzmanlar hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çekerken, bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Güvenilir Ürün Platformu ve gıda sektörünün önemli kuruluşlarından Bee’o Propolis daha sağlıklı gelecek için kolları sıvadı.

Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi kapsamında verilecek Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimleri İstanbul ilçe belediyelerinin önderliğinde katılımcılarla buluşacak.

İlki 12 Şubat Cumartesi günü Beyoğlu Belediyesi desteği ile Bilim Beyoğlu’nda gerçekleşecek eğitimler Dr.Ender Saraç ve Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın sunumları ile renklenecek. Eğitimlerde sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verilecek. Eğitimlerin sonunda sertifikalar katılımcılara belediye başkanlarınca takdim edilecek.

Güvenli2023 İstanbul projesi ile İstanbul’da 15 bin işletmeye ürün güvenliği eğitimleri veren Güvenilir Ürün Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre sağlıklı beslenme eğitimleri ile 6 ayda 10 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

12 Şubat Cumartesi Bilim Beyoğlu’nda ilki gerçekleştirilecek eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye www.guvenilirurunplatformu.com üzerinden ulaşabilir ve kayıt oluşturabilirsiniz.