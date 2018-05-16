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Danıştay, Munzur Vadisi için 'acele kamulaştırma' kararını durdurdu

Tunceli'de Konaktepe Barajı ve HES I ve HES II projesi için alınan 'acele kamulaştırma kararı' Danıştay tarafından durduruldu.

Danıştay, Munzur Vadisi için 'acele kamulaştırma' kararını durdurdu
Danıştay 6. Dairesi, Tunceli'de yapılması planlanan baraj projelerinin en büyüğü olan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II projesine daha önceki kararları, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu, Milli Park Kanunu'nu, mülkiyet hakkını, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesini gözeterek Bakanlar Kurulu'nun ‘acele kamulaştırma' kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Durdurma kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Tunceli Barosu, kararı ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı.
Birgün'ün aktardığı habere göre, Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, "Anılan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi'ne karşı açtığımız davada Danıştay 13. Dairesi'nin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile ‘Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi'nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu…' gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kararın 4'e 1 oy çokluğu ile alındığını vurgulayan Yıldırım, Danıştay tarafından karara itiraz yolunun da Anayasanın 138. maddesi gereği kapatıldığını belirtti.
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DanıştayMunzur Vadisi
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