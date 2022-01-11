Dar alanları genişleten koltuk takımı yaptılar

Doğtaş Penta Koltuk Takımı; Geleneksel Formların Modern Detaylarla Yeni Nesil Uyumu... Geleneksel formlar ve yumuşak renk tonlarından ilham alan tasarımıyla Penta Koltuk Takımı, yaşam alanlarında güvenli ve sıcak bir atmosfer sunuyor.

Yaşam alanlarına modern ve geleneksel notaları bir arada taşıyan Penta Koltuk Takımı, kollarındaki tasarımı öne çıkaran düğme kapitone ve düz kapitone dikiş detaylarıyla alternatifli kullanım imkânı sunuyor. Yeni Penta Koltuk Takımı’nın sırt minderleri tasarıma şık bir dokunuşta bulunurken, konforlu ve rahat bir oturum sağlıyor.

Dar mekânlara fonksiyonel çözümler sunan Penta Koltuk Takımı, depolama alanı sağlayan sandık özelliği ve zero-wall mekanizmalı yatak olma özelliğiyle bir koltuk takımından fazlasını sunuyor. Ceviz ve siyah renk alternatifli yüksek ayak yapısıyla temizlik kolaylığı sağlıyor. Penta Koltuk Takımı, Lena ve Valeri zigon sehpalarla veya Nova orta sehpayla kombinlendiğinde, yaşam alanları bütünsel bir şıklığa kavuşuyor.