Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Dünya genelinde 48 saatliğine oyun geliştiricileri tek bir tema üzerinde oyun geliştirmek üzere buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde birbirinden ilginç oyunlara imza atıldı.

Etkinliği iple çeken oyun geliştiriciler, bu yılın temasının "iletim" olarak açıklanmasıyla hummalı bir çalışmaya girişti. Oyun geliştiriciler, bireysel ya da ekipler halinde 48 saatin sonunda çalışan bir oyun ortaya koymak için çaba harcadı.

Her geçen yıl artan bir ilgi gören GGJ'ye bu yıl 109 ülkede, 804 merkezde, yaklaşık 40 bin oyun geliştirici katıldı.

Etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki GGJ ATOM, bu yıl 225 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Kimi oyun geliştiriciler çadırlarıyla adeta etkinlik alanında kamp kurarken, konforuna düşkün olanlar dinlenmek için beraberlerinde getirdikleri şişme yatak ya da yer minderlerini tercih etti. Bu kadar şanslı olmayanlar ise kısa süreli dinlenmeler için boş bulabildikleri banklarla yetinmek durumunda kaldı.

"Neden GGJ ATOM?" sorusuna oyun geliştiriciler, "Yorulmayı, uykusuz kalmayı seviyoruz", "Bağımlılık oldu", "Yemekler güzel, ortam güzel", "Gidecek başka yerimiz yok", "CV'me yazmak için", "8 kere geldik, 9 olsun dedik", "Çünkü internet çok hızlı", "Sağlıklı yaşamın sırrı onda" şeklinde esprili yanıtlar verdi.

GGJ ATOM'da 225 geliştiricinin 50 ekiple çalışmasının sonunda ortaya birbirinden ilginç ve renkli 57 oyun çıktı. Kimi oyunlar gündelik hayattaki unsurları konu alırken, kimileri hayal gücünün sınırlarını zorladı.

- Kız arkadaşını "kötü niyetlilerden" koru

Karpuz Kaldıran isimli oyun temelde Bob Amca'ya yardım etmeye dayanıyor. Dünya karpuz devi olan Bob Amca, karpuzlarını taşımaları için robotları kullanıyor. Robotlar ise karpuzları taşımanın en hızlı yolunun karpuzları fırlatarak iletmek olduğuna karar veriyor. Oyunda bu robotlar kontrol edilerek Bob Amca'nın karpuzları yere düşürülmeden taşınmaya çalışılıyor.

Jelly Boyfriend oyununda ise kullanıcılar, kız arkadaşına sosyal medyadan gelen taciz mesajlarını ona ulaşmadan yakalayıp yok etmeye çalışan bir genç rolüne bürünüyor. Mobil platform için geliştirilen oyunda, mesajların havada yakalanarak her seferinde rastgele bir konumda beliren çöp kutusuna atılması gerekiyor. Oyunun geliştiricileri, aldığı gerçek mesajları kendileriyle paylaşarak veri tabanlarını genişletmeye yardımcı olan kişilere özel bir teşekkürü de ihmal etmiyor.

- Klavye delikanlıları gol peşinde

Üfürükten Tayyare Selam Söyle O Yare isimli oyunda, oyunun kahramanı Ajan Rovaşadam'a, suçlulara ait gizli bilgileri içeren balonları posta kutusuna iletme görevi veriliyor. Bu görev için en etkili yöntem olan balonlara rövaşata atma metodunu tercih eden ajanı, zehirli kaktüs ve uçurum içeren platform bekliyor. Ajan Rovaşadam'ın ölmeden yeterli sayıda balonu posta kutusuna atması gerekiyor.

Klavye Delikanlıları oyunu ise klavyenin tüm tuşları kullanılarak 2 rakip arasında oynanan futbolvari bir oyun. Oyunda gerçek tıklamalarla sanal tuşlar zıplatılıyor. Zıplayan bu tuşlarla yönlendirilen karakterin rakibin kalesine sokulmasıyla gol atılmaya çalışılıyor.

- Fitne Fesat gururla sunar "Kuru İftira"

GGJ ATOM'un en fazla ilgi gören oyunlarından biri Fitne Fesat grubunun Kuru İftira oyunu oldu. Oyun, "21. yüzyılda iletimin en hızlı gerçekleştiği ağ" olarak gösterilen ve "dijital olmayan sosyal ağ" şeklinde tanımlanan dedikoduyu konu alıyor. Oyunda, mahalle sakinlerinden duyduklarıyla "Söylemezsem çatlarım" diye yola koyulan Ayten Hanım, önüne çıkan engelleri aşarak dedikoduyu başka kişilere ulaştırmaya çalışıyor.

Melon Frenzy oyununda Manav Hakkı Dayı'nın yeni çırağı Salih ile beraber ilk iş gününde yaşadıkları konu ediliyor. Oyunda, kullanıcılar, Diyarbakır'dan gelen bir kamyon karpuzu elden ele taşımaya çalışan Sakar Salih'e yardım ediyor.

- Elektrik kaçıyor, TEDAŞ kovalıyor

Kaçak Elektrik oyunu, "Yiğidin harman, elektriğin discharge olduğu, Tesla'nın mucizelerinin hala sürdüğü ıssız ormanda" geçiyor. Oyunda bir elektrik hüzmesi kontrol edilerek TEDAŞ'tan kaçılıyor. Ormanda kovalama macerası devam ederken azalmakta olan enerji, bulunan ışık kaynakları ile dolduruluyor. Karşılaşılan zorlu engellere rağmen özgürlük pahasına son ana kadar kaçak elektriğin maceralı yolculuğu devam ediyor.

Kapıcılar Kralı ise oyun severleri, başrolünde Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı aynı adlı filme götürüyor. Filmin müziği ve filmdeki bazı repliklerle renklendirilen oyunda, kapıcıların kralı Seyit, istekleri bitmek bilmeyen apartman sakinlerine yetişmek için oradan oraya koşuşturuyor.

- "Destansı bakkal savaşı"

Clash of Bakkals, aynı mahallede bulunan 2 rakip bakkalın, gelen siparişleri müşterilerine yetiştirme rekabetine dayalı olan bir multiplayer oyun. Oyuncular apartmanın 4 farklı cephesinden gelen ve süt, ekmek, yumurta veya gazeteden oluşan siparişleri rakibinden önce paketleyip sepete koyması gerekiyor. Müşterilerin siparişlerini doğru biçimde ileten, "destansı bakkal savaşı"nı da kazanıyor.