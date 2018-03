Demir Kilise'ye ziyaretçi ilgisi

İSTANBUL(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çok sayıda Türk ve Bulgar yetkilinin katılımıyla geçtiğimiz pazar günü ibadete açılan, Haliç'teki Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Bulgaristan'dan turlarla gelen gruplar ile İstanbul'daki yerli ve yabancı turistler, Demir Kilise'ye gelerek hem tarihi mekanı geziyor hem de ibadet ediyor.

İstanbul'da yaşayan Bulgar cemaati mensuplarının sayısındaki azlık nedeniyle pazar günleri düzenli olarak ayinlerin yapılmayabileceği belirtilen Demir Kilise, dini bayramlar ve düğün gibi özel günlere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan 13 milyon lira ve Bulgar Hükümetinin katkısıyla toplam 16 milyon lira harcanarak yenilenen tarihi mekan, ibadethane olmasının yanı sıra içindeki süslemeler ve ikonlar nedeniyle bir müzeyi andırıyor.

Bulgar turistlerin yanı sıra Türk vatandaşlarının genellikle kiliseyi, restorasyondan sonra geldiği durumu merak ettikleri için gezdiği belirtildi.

"Bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti"Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hristo Kopano, AA muhabirine yaptığı açıklamada kiliseye yönelik ziyaretçi ilgisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Açılıştan sonraki bir hafta içinde 2 bine yakın ziyaretçinin kiliseyi görmeye geldiğini aktaran Kopano, "İlgi çeken bir kilise. Sonuçta biraz daha zaman geçtiğinde çok daha fazla ziyaretçi gelecek." dedi.

Gerek yurt dışından gelen turist gruplarının gerekse Türkiye'de yaşayan çok sayıda insanın bu tarihi mekanı görmeye geleceğinin altını çizen Kopano, "Kilise başarılı bir restorasyon geçirdi. Aslına döndü. Bu nedenle gerek mimari projeyi hazırlayanlara, gerek finansal desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yöneticilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

Dini bayramlar ve özel günlere ev sahipliği yapacakDemir Kilise'nin Türkiye’deki Bulgar cemaatinin en büyük dini mekanı olduğunu, geçmişte de burada geleneksel olarak önemli dini bayramları kutladıklarını hatırlatan Kopano, şöyle devam etti:

"Gerek yerin büyük olması, gerekse cemaatin ufak olması (mensuplarının azlığı) nedeniyle her pazar düzenli olarak ayinler gerçekleşmeyebilir. Paskalya, Aziz Stefan günü ve diğer önemli dini bayramları burada kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz. Bunun için organize olmaya çalışıyoruz."

"Her isteyen gelip gezebilir"Kopano, Demir Kilise'nin hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında açık ve her din mensubunun ziyaretine serbest olduğunu vurgulayarak, "İnancımıza göre burası Tanrı'nın evi. Her isteyen gelip gezebilir ve dua edebilir. Hiçbir millet, din, dil ve ırk farkı gözetilmiyor. Ayrıca burası çok tarihi bir mekan. Kilisenin altında bir sanat galerisi oluşturuldu. Kilisenin restorasyonu sırasında geçirdiği durumu gözler önüne seriliyor. Hem restorasyondan önceki hali hem de sonrasındaki durumu yüzlerce fotoğrafla ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Adem Demir