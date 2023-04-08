Deprem turizm gastronomisini de ağır şekilde etkiledi

Türkiye'de gastronomi turizmi son yıllarda popülaritesini artırmıştır. Hatta gastronomide öne çıkan Gaziantep, Hatay ve Afyon başta olmak üzere tüm Türkiye'ye özel turlar düzenlendi. Ancak deprem hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi gören gastronomi turizmini vurdu. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan TÜRSAB 24. Dönem Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartin, “Bölgede turizmin canlanması için en az 3 ay olduğunu düşünüyoruz. Çabuk toparlanıp konteyner evler yapılırsa güvenli otelleri hizmete açarak bölgeyi yeniden kazandırabiliriz."

2023 yılında bir üst seviyeye çıkmayı beklerken depreme yakalandık

Şu anda tüm turizm faaliyetlerinin durduğunu belirten Kartin, Antakya başta olmak üzere deprem bölgelerinde gastronomi turizminin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Restoranlardan tur rehberine kadar hasar tespit çalışmasının henüz tamamlanmadığını ifade eden Kartin, “2023 yılında gastronomi anlamında çok yüksek bir seviyeye gelmeyi beklerken depreme yakalandık. Depremden etkilenen bölgenin orta vadede tüm Türkiye'nin yararlanacağı bir gastronomi, kültür ve turizm kentine dönüştürülmesi gerekmektedir. Özellikle Hatay'da bu projeleri bir an önce hazırlayabilmek için üniversiteden hocalarla görüşüyoruz.”

Gastronominin yüzde 80'i tamamlandı

Antakya'da yıkılan yerlerin yeniden yapılması yerine kent merkezinin kültür ve turizm alanı olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Ömer Kartin, “Sanayi olarak önümüzde iki aylık boş zamanımız var. Oturur düşünür, toplantılar yaparız." Bölgenin yeniden yapılanmasında turizm sektörünün mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Ömer Kartin, halkın barınma ihtiyacı tamamlandıktan sonra sağlam olduğu kadar konteyner otellerin de seçenekler arasında olduğuna dikkat çekti. sıkı denetimden geçmiş oteller.

"Önce algıyı düzeltmemiz gerekiyor" diyen Kartin, "Türkiye'de UNESCO'ya kayıtlı üç ilimiz var. Gaziantep, Hatay ve Afyon. Bu illerin komşuları da gastronomi açısından çok önemli bir yere sahip. Deprem. gastronominin yüzde 80’ini vurdu.”

Sektörün tüm kesimleri sarsıldı

İstanbul dışında dünyanın dört bir yanından misafirlerini götürdükleri en önemli şehirlerin depremden olumsuz etkilendiğini söyleyen Kartin, “Gastronomi turizmi olarak gücümüzü kaybettik. Bu yarayı hızlı bir şekilde saramazsak 2023 yılında gastronomi turizmcisi olarak hem iç hem de dış turizmi kaybetmiş olacağız. Yılda yaklaşık 300 bin yabancı turist geliyordu. Ama GAP turları kapsamında yılda 2-3 milyon kişi bölgeyi ziyaret ediyordu. Sadece bölge değil, orada yemek yiyenlerin ekonomisi de sarsılacak. Nitekim İstanbul'dan oraya tur yapan firmalar ve orada çalışan rehberler de olumsuz etkilendi” dedi.

Rusya'dan Antalya'ya turlar iptal edildi

Ömer Kartin, turizm sektöründeki tüm çalışmaların şu anda durduğunu belirterek, "Bırakın o bölgeden satılan turları, kruvaziyer gemilerle yurt dışına çıkacak insanların bile morali bozuldu" dedi.

Türkiye imajı üzerinde çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Kartin, "Dönüşüm yapmazsak bu psikolojik yıkım hem toplumumuzda olur hem de yurt dışından buraya geleceklerde ön yargı oluşturur. Rusya'dan turlar. Antalya'ya ulaşım sekteye uğradı.Bu yıl ülkemizin dövize ihtiyacı var. Bu dövizi ülkeye sağlayacak sektör turizmdir. İkinci olarak maalesef kaybettiğimiz tur rehberleri, aşçılar, restoran sahipleri, şefler var. Bu bölgelerin kaç tanesinin ayakta kaldığını bilmiyoruz. Maalesef henüz hasar tespitini gerçekleştiremedik. En kısa sürede hasar tespitini yapıp bölgeyi birlikte kalkındıracağız.Turizmi en iyi noktaya getirmek gerekiyor. dünyanın en büyük üç şehrinden biri olan Antakya'yı yeniden canlandırmanın ön saflarında yer alıyor” dedi.

Kaynak: AZERNEWS / Mesude Demirhan