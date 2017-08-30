Derin dondurucu ve kıyma makinesi satışları katlandı

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu GittiGidiyor verilerine göre, 1-22 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin dondurucu satışı 3, kıyma makinesi satışı ise 2 katına çıktı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, ayda ortalama 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesi bulunan GittiGidiyor'un satış verileri, Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinelerine yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

E-ticaret platformunun verilerine göre 1-22 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin dondurucu satışları 3 kat arttı. Aynı dönemde kıyma makinesi satışlarında da 2 kata varan bir artış gözlendi.

Derin dondurucu satışında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa ve Kocaeli geldi. Kıyma makinesi satışında ise üç büyük ili Gaziantep ve Hatay takip etti. Tüketiciler derin dondurucuda 1.000 lira, kıyma makinesinde ise 199 lira fiyatlı ürünleri tercih etti.

Satış artışında dikkati çeken diğer ürünler bıçak bileyici, düdüklü tencere ve saklama kabı oldu. 1-22 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında satışlar bıçak bileyicide yüzde 106, düdüklü tencerede yüzde 78, saklama kabında yüzde 53 artış kaydetti.



- "Kıyma makinesi alan kasap sırası beklemiyor"



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaklaşan Kurban Bayramı'nın derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında ciddi bir yükseliş sağladığına işaret etti.

Tüketicilerin kurban etini saklamak ve gıdaların besin değerini uzun süre korumak için derin dondurucu satın almaya yöneldiğini aktaran Elçin, bunun da geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda 3 kata varan artış elde etmelerini sağladığını bildirdi.

Elçin, ayrıca kıyma makinesinde de bayram döneminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, "Bunun en önemli nedeni tüketicilerin kurbanını kestikten sonra kasap sırasında beklemek istememesi. Tüketiciler kıyma makineleriyle evlerinin konforunda ve istedikleri miktarlarda kıyma hazırlayabiliyor. Ayrıca ülkemizde sağlıklı beslenme konusunda da ciddi bir bilinçlenme söz konusu. Dolayısıyla evde doğal yollarla yiyecek hazırlamayı tercih eden tüketiciler de kıyma makinesi gibi ürünlere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

