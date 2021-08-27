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Dev konserlerin sponsoru oldu

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konser serisinin konaklama sponsoru Elite World Hotels oldu.

Dev konserlerin sponsoru oldu
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Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021’in konaklama sponsoru Elite World Hotels... Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konser serisinin konaklama sponsoru Elite World Hotels oldu.

Altıncısı düzenlenen “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021” konser serisi ağustos ayında başlıyor. Bu özel organizasyonun bu seneki konaklama sponsoru özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite World Hotels oldu.

21 Ağustos-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Aspendos Arena ve Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserler serisinde müzikseverler keyifli dakikalara tanıklık edecek.

Sanata yönelik organizasyonların Türkiye’nin tanıtımı için önemli olduğunu düşünen Elite World Hotels, markasından aldığı güç ile bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edecek.

Konserler ve Tarihleri:

31 Ağustos 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin

21 Eylül 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin ( Aspendos - Antalya )

02 Ekim 2021: An Epic Symphony & KARSU 

10 Ekim 2021: An Epic Symphony & Manga  

18 Ekim 2021: Best Of SoundTrack Symphony  & Okan Bayülgen

29 Ekim 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin

26 Kasım 2021: An Epic Symphony & Gaye Su Akyol 

Elite World Hotels Hakkında

Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite World Otelleri; konfor, şıklık, güvenlik ve modern teknolojik alt yapıyı bir arada sunuyor.

Elite World Otelleri; Elite World Prestige, Elite World İstanbul Taksim’de, Elite World Europe Basın Ekspres’te, Elite World Business Florya’da, Elite World Asia Küçükyalı’da, Elite World Van, Van şehir merkezinde ve Elite World Marmaris Otel , Marmaris İçmeler'de konumlanmıştır.   Ayrıca son olarak Kocaeli Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde yer alan bölgenin en büyük konaklama, toplantı ve spa kapasitesine sahip oteli Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort’u hizmete açmıştır. 

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