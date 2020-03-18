Dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüs etkileri hala sürüyor. Özellikle son zamanlarda İran'dan sonra İtalya, Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa'da ciddi bir şekilde enfekte olan sayısı ve ölüm haberleri arka arkaya geliyor.

Dev şirketler de üretim durdurarak ya da fabrikalarını geçici süreliğine kapatarak önlem almaya başladı. İşte o şirketler...



Renault

Fransız otomobil üreticisi Renault yaptığı açıklamada, İspanya'da koronavirüs krizi ışığında olağanüstü hal ilanından sonra operasyonları durdurduğunu söyledi. Renault, yaptığı açıklamada, "Renault Grubu, olağanüstü hal süresince İspanya'daki endüstriyel faaliyetini durdurmaya karar verdi" dedi.



Fiat

İtalyan otomotiv şirketi Fiat, dün İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarında üretimi 27 Mart’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Bu durum İtalya’da Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco ve Modena tesislerini etkiledi. Ayrıca Sırbistan’da da özellikle Kragujevac ve Polonya'daki Tychy tesislerinde üretim durdu.



Airbus

Airbus Fransa’deki fabrikasında üretime ara verdiğini açıkladı.



Michelin

Fransız lastik üreticisi Michelin, İtalya, İspanya ve Fransa’daki fabrikaları en az bir hafta için kapattığını duyurdu.



Volkswagen

Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu. Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi.



Seat

İspanyol markası Seat Barselona yakınlarında yer alan Martorell fabirkasında 7000 çalışan bulunuyor ve tesisteki hareket durdu. Seat’ın sendika lideri Matias Carnero Reuters’a yaptığı açıklamada fabrikanın kapalı kalma süresinin 6 hafta olabileceğini belirtti.



Maserati

Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok otomobil üreticisi üretime ara vermeye devam ediyor. İtalyan firmaları da peş peşe üretimi durduruyor. Bunlardan biri de lüks araçlarıyla bilinen Maserati.



Skoda

Skoda üretiminin yapıldığı Slovakya’da üretime ara verildi.



Nissan

Nissan’ın da Barselona yakınlarında 2 fabrikası bulunuyor. Bu tesislerdeki üretim geçen hafta cuma günü durduruldu. .



Ford

İspanya’da fabrikası olan bir diğer otomotiv devi Ford ise, Reuters’ın haberine göre Valencia fabrikasındaki üretimini bir hafta boyunca durduracağını belirtti. Markadan gelen açıklamada, “Son 24 saatte Valencia fabrikasında Covic-19 testi pozitif olan 3 vaka bulunuyor.”



Ferrari

Ferrari 27 Mart tarihine kadar üretimini durdurdu.



Formula 1

İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.



Lamborghini

Bir diğer spor otomobil üreticisi Lamborghini ise 25 Mart tarihine kadar üretimini durdurduğunu açıkladı.



Brembo

Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya’daki 4 fabrikasındaki üretimini durdurdu.



Magnetti Marelli

Yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime 3 gün ara verdi.



Hyundai

Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Hyundai fabrikasında ise 14 gün boyunca üretime ara verildi.



Pirelli

İtalyan lastik üreticisi Pirelli, bir çalışanının Corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra İtalya’daki Settimo Torinese fabrikasında birkaç gün üretimini yavaşlattığını açıkladı.

Karardan etkilenen firmaların arasında Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve Lancia yer alıyor. Bu firmaların da bazı modellerinin üretimi duracak.

PSA Grubu Fransa’da bulunan fabrikalarındaki üretimi bir süre durduracağını işçi sendikalarına bildirmiş durumda.Hürriyet