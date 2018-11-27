Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Atletizm Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Devlet desteğiyle yılda 60 ton bal üretiyor

Muş'ta arıcı Abdullah Uyanık, "Genç Çiftçi" projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle 650 kovandan yılda 60 ton bal elde ediyor - Uyanık: - "Ürünlerimizi genelde toptan Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve Adana'ya gönderiyoruz"

Devlet desteğiyle yılda 60 ton bal üretiyor
banner17

MUŞ (AA) - Muş'ta yaşayan arıcı Abdullah Uyanık, "Genç Çiftçi" projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle 650 kovandan yılda 60 ton bal üretiyor.
Üçevler bölgesinde yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapan Uyanık, hazırladığı bal üretimi projesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.
Uyanık, projesinin kabul edilmesinin ardından aldığı yüzde 60 hibe desteği ile 70 olan kovan sayısını 650'ye çıkardı.
Bu kovanlardan yılda yaklaşık 60 ton bal üreten Uyanık, kraliçe arı ve polen satışı da yapıyor.
Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteği aldıktan sonra üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını söyledi.
Ürettikleri balın kilogramını perakende 120-180 liraya sattığını anlatan Uyanık, şöyle konuştu:
"Ambarımda süzme, petek, kara kovan olmak üzere yaklaşık 100 ton bal var. Ürünlerimizi genelde toptan Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve Adana'ya gönderiyoruz. Balı tamamen kendi tezgahlarımızda hazırlıyoruz. Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. 5 kişi çalışıyoruz. Ürettiğimiz bal organik, yayla balıdır."
Uyanık, hibe desteği dolasıyla yetkililere teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MuşGenç çiftçiBalArıcılıkAbdullah Uyanık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1