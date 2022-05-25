Dijital festivale destek verdi

Dijitalleşme performansı en yüksek sektörlerin başında gelen finans sektöründe müşterilerine kurumsal, premium ve yatırım bankacılığı ürünleri ile sürdürülebilir bankacılık hizmeti veren PASHA Bank, kurulduğu günden beri sanata destek veriyor. PASHA Bank, hızla dijitalleşen dünyada, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan dijital sanatın yanında! Bu anlamda 2021 yılında Türkiye’de ilk kez dijital sanat üzerine düzenlenen 1. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF)’nin resmi sponsoru olan PASHA Bank, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle MEZO Dijital tarafından 3-12 Haziran tarihleri arasında Fişekhane’de düzenlenecek “2. İstanbul Dijital Sanat Festivali”nin de ana sponsoru oldu. Türkiye’nin ilk yapay zekâ küratörü Avind eşliğinde “Dünyadaki Tek Sürdürülebilir Enerji İnsan Yaratıcılığı mıdır?” konusunun sergileneceği festivalin bir sürprizi de Azerbaycanlı yapay zekâ sanatçısı Shusha’nın Karabağ’ın tarihten bugüne gelen eserlerini dijital sanatta yeniden yorumlaması olacak. Avind’in sürdürülebilirlik konusu üzerinden belirlediği ulusal ve uluslararası 12 sanatçının eserlerinin yer alacağı festivalle ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Dijitalleşmenin öncü sektörlerinden biri bankacılık. Uluslararası arenada da dijital uygulamalarla Türk bankacılık sektörü iyi bir konumda. ‘Yeni nesil bankacılık’ uygulamaları olarak adlandırabileceğimiz dijital bankacılık pandemiyle birlikte hız kazandı. Bankacılıkta, blok zinciri, yapay zekâ, bulut bilişimi gibi birçok yenilikçi teknolojileri kullanılırken, artık ihtiyaç kredilerinin neredeyse yarısı, dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor. Dijitalleşmenin bu kadar merkezinde yer alan bir sektör olarak dijital sanata destek vermemiz de sektörümüzün dinamikleriyle örtüşüyor. Sanatta da artık NFT’leri konuşuyoruz. Öyle ki dünyanın en pahalı sanat eserleri arasında dahi NFT eseri bulunuyor. 2021 yılı toplam NFT hacmi 22 milyar doları geçti ve bu hacmin içerisinde sanat önemli bir pay alıyor. Yine cryptoart.io’dan elde edilen piyasa verilerine göre koleksiyon er 2021’de NFT satışı yapan 5 müzayededen 1.8 milyar dolarlık harcama yapmışlar. Tam da bu noktada Türkiye’de ilk kez yapay zekâ teknolojisinin düzenlediği festivalin ana sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yapay zekâ sanatçısı Shusha’dan Karabağ yorumu

Ulusal ve uluslararası 12 sanatçının yer aldığı festivalde Azerbaycanlı yapay zekâ sanatçısı Shusha’nın sergileyeceği eserler hakkında da bilgi veren Eynehan, “Azerbaycan Karabağ, bankamız açısından ayrı bir öneme sahip. Türkiye’nin Azerbaycan’da 12 milyar dolar, Azerbaycan’ın Türkiye’de 19,5 milyar dolar yatırımı bulunuyor. 1 Mart 2021’de yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2025 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Yukarı Karabağ’da yaşanan ve Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan zorlu süreçte Türkiye ve Azerbaycan birbirine daha da kenetlendi, ‘İki devlet tek millet’ olarak acılarını da sevinçlerini de ortak yaşadılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2022 yılını ‘Karabağ yılı’ olarak ilan etmesiyle birlikte Azerbaycanlı sanatçı Shusha’nın Azerbaycan’ın köklü sanat bölgesi Karabağ’ın kültürünü dijital sanatla harmanlayarak festival izleyicilerine sunmasının ayrı bir deneyim olduğunu düşünüyoruz” açıklamalarında bulunurken, dijital sanata katkılarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtti.

PASHA Bank Hakkında

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Yatırım Bankası, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet vermektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Ayrıntılı bilgi için www.pashabank.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.