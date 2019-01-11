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Dijital Yıldızlar Teknoloji Sömestr Kampı, çocuklara kodlamayı öğretecek

Çocuklar için kodlama, oyun geliştirme, yapay zeka eğitimleri veren Dijital Yıldızlar Geleceğin Akademisi, çocukların uzay ve bilim meraklarını kodlama, oyun ve yapay zekayla arttıracak bambaşka bir sömestr kampı sunuyor. Çocuklar, kendi oyuncaklarını yaparak, kendi geleceklerini ve ülkenin geleceğini şekillendirecekler.

Dijital Yıldızlar Teknoloji Sömestr Kampı, çocuklara kodlamayı öğretecek
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Çocuklar; kendi filmlerini, oyunlarını ve yapay zeka robotlarını yapacaklar
 
Çocuklar için kodlama, oyun geliştirme, yapay zeka eğitimleri veren Dijital Yıldızlar Geleceğin Akademisi, çocukların uzay ve bilim meraklarını kodlama, oyun ve yapay zekayla arttıracak bambaşka bir sömestr kampı sunuyor. Çocuklar, kendi oyuncaklarını yaparak, kendi geleceklerini ve ülkenin geleceğini şekillendirecekler.
Dijital Yıldızlar Geleceğin Akademisi tarafından, 21- 25 Ocak 2019 ve 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihleri arasında, “Dijital Yıldızlar Teknoloji Sömestr Kampı” düzenleniyor. Kampa katılacak 7-9 ve 10-13 yaş aralığında çocuklara, erken yaşta kodlama, tasarım odaklı düşünme, mobil oyun geliştirme gibi günlük yaşamlarında teknolojiyi faydalı kullanmaları öğretilecek.
Sabah grubu 9.30-12.30 ve öğlen grubu 13.30-16.30 olan haftalık kursun kamp ücreti, kişi başı 450 TL’dir. Sömestre tatilinde 7-9 yaş grubu için 4 sınıf ile 10-13 yaş grubu için 2 sınıf açılacaktır. Konuyla ilgili dijitalyildizlar.com sitesinden, 0212 442 07 75 veya 0534 012 82 61 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. 
 
Türkiye’nin geleceğini, kodlama öğrenen çocuklar yazacak
 
Sömestr kampları ile ilgili bilgi veren Dijital Yıldızlar Geleceğin Akademisi Kurucusu Levent Karadağ şunları söyledi:
“Yeni bir çağ başladı bu çağın adı “Dijital Çağ”, çağın ana dili “kodlama”dır. Birçok popüler meslek yakın zamanda tarihe karışacak ve yüzlerce yeni meslek icat edilecek, mesleklerin temelinde kodlama ve tasarım odaklı düşünce vardır. Çocukların sömestr kampını verimli, eğlenceli, bilimsel merakını arttıracak çoğunluğu ülkemizde ilk kez verilecek eğitimler düzenledik. Hedefimiz geleceği mesleklerinin ve geleceği şekillendirecek teknolojilerin temelini, çocuk yaşta öğreterek, teknoloji alanında uluslararası alanda başarılara imza atacak nesiller yetiştirmektir. Sömestr kampımızda çocuklar, kendi oyuncaklarını ve animasyon karakterlerini, filmlerini, oyunlarını, yapay zeka robotlarını yapacaklar. Eğitimlerimizde, çocukların bilimsel meraklarını ve hayal gücü kaslarını geliştirmeleri için, uzay, bilim ve hayal atölyelerinde öğrendiklerini uygulayacaklar ve kendi tasarladıkları 3 boyutlu ürünleri 3D yazıcıdan bastırma fırsatı elde edecekler” dedi.  
 
 
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Anahtar Kelimeler:
Dijital Yıldızlar
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