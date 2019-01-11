Dijital Yıldızlar Teknoloji Sömestr Kampı, çocuklara kodlamayı öğretecek Çocuklar için kodlama, oyun geliştirme, yapay zeka eğitimleri veren Dijital Yıldızlar Geleceğin Akademisi, çocukların uzay ve bilim meraklarını kodlama, oyun ve yapay zekayla arttıracak bambaşka bir sömestr kampı sunuyor. Çocuklar, kendi oyuncaklarını yaparak, kendi geleceklerini ve ülkenin geleceğini şekillendirecekler.

11 Ocak 2019 Cuma 16:32