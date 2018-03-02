Dijitalin en iyileri Mixx Awards'da belli oldu

“Aslında Dijital’in Ödülü Sonuçtur’’ temalı MIXX Awards Türkiye’de büyük ödülün kazananı Evlatlarınız Bize Emanet çalışması oldu. Çalışma ayrıca Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde ödül aldı.
Dijital dünyanın Oscar’ı olarak kabul edilen MIXX Awards yarışmasına bu yıl 29 kategoride 645’i geçerli toplam 693 başvuru yapıldı.
Sunuculuğunu Ece Sükan’ın yaptığı Ödül Töreni’nde 29 kategoride 91 ödül verildi. Ayrıca gecede “Siber Zorba Olma #FarkınaVar” kampanyasına da Jüri Özel Ödülü verildi.
Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için çalışan IAB Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 8 yıldır düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni’nde şunları söyledi:
“Dijital dünya olağanüstü bir hızla değişiyor. Aslında yaşadığımız bu sürece değişim değil devrim demek daha doğru olur. Tıpkı yaklaşık 100 yıl önce üretim yöntemlerini değiştirip, ürünleri ambalaja sokan, her yere daha hızla ulaşmasını sağlayan sanayi devrimi gibi bir devrim. Tıpkı işletmelerin arz, talep dengelerini, mikro ve makro ekonomiyi analiz ederek farklı endüstriyel süreçler geliştirmelerini sağlayan IT devrimi gibi bir devrim. Ve bu devrimin adı “Dolaysız Ekonomi Devrimi”. Bu ekonomide sonsuz sayıda mağaza ve raf var. Üretim kapasitesi de sonsuz. Dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza kadar teslim ediliyor. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız Ekonomide markalar sınırlı yeri olan raflarda öne çıkmak için yarışmıyor. Bulut teknolojisi ve veri Dolaysız Ekonominin yapı taşlarını oluşturuyor. Veri kapitalden daha önemli bir ekonomik değer olarak kabul ediliyor. Bulut teknolojilerinden yararlanan herkes her şeyi düşük maliyetlerle outsource edebiliyor. Tedarik zincirinin kendisi bir hizmete dönüşüyor böylece küçük markalar büyüklerle birlikte ekonominin itici gücüne dönüşüyor.
Bugün, bu salonda bulunan herkes Dolaysız Ekonomiyi yaratanlar, geliştirenler ve büyütenler arasında yer alıyor. Biliyoruz ki, bu daha başlangıç, gidilecek yolu hep birlikte açacak, hep birlikte “Dolaysız Ekonominin, Dolaysız Markalarının” başarısı için çalışacağız.”
8. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Milliyet ve PuhuTV olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Admatic,Digital Partners, Genart Medya, Google, Kızlarsoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Facebook oldu. Netcom Medya ve Sporx’in Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundu. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenlendi. Onedio da geceye özel hazırladığı videolarla Ödül Töreni’ne renk kattı.
Başvuru sayılarıyla her yıl rekor kıran MIXX Awards’ta bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Ön Eleme, Başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın üstlendiği Jüri ile birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişilik Ön Eleme Jürisi tarafından yapıldı. Ön Eleme 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşirken, Ana Jüri 9-10 Şubat tarihlerinde tamamlandı.
İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
Marka Destinasyon Siteleri
Altın MIXX Penti MyBra - Benim Sütyenim – Penti / Utopic Farm
Altın MIXX Olimpik Anneler Türkiye Spor Haritası – P&G / Lamba Dijital & Starcom
Bronz MIXX Türünün X Örneği – Mercedes-Benz / Karbonat
Markalı Mobil Aplikasyonlar
Gümüş MIXX P&G Banabak App – P&G / Starcom & Akampüs & Saatchi&Saatchi
Rich Media Display Reklamları
Altın MIXX Efsane Geri Döndü – Vodafone / C-Section
Gümüş MIXX Marathon Ultimate Led - Smart Player – Türk Philips Ticaret / Pure New Media
Bronz MIXX Doritos Risk 2.0 – Frito Lay / OMD
Mobil Rich Media Display Reklamları
Altın MIXX Prima Prematüre Bebek Bezi Farkındalık Projesi –
P&G / Sesli Harfler linked by Isobar & Starcom
Gümüş MIXX Talihsiz Telefonlar Serisi – Vodafone & C-Section
Bronz MIXX Internet Avcıları – Vodafone & Mindshare
Ev-Dışı Dijital
Altın MIXX HP Sprocket – HP / OMD
Altın MIXX MAC Cosmetics Programatik OOH ile Mağazaya Yönlendirme –
Elca Kozmetik / Mindshare & Awarion
Gümüş MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji & Zoom İletişim
Bronz MIXX Barilla IQ – Barilla / Milklab
Oyunlar ve Oyun İçi Reklamlar
Altın MIXX Kafa Topu – P&G / Starcom & Gamester
Online Reklam Filmleri
Altın MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM
Gümüş MIXX Viziizle - Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi – Vestel / Concept
Bronz MIXX Peki ya sen, onlardan hangisisin? – Ülker / Wanda Digital
Bronz MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy
Bronz MIXX “Siber Zorba Olma!” #farkınavar – Samsung Türkiye / Titrifikir
Viral
Altın MIXX Kadınlardan Erkeklere Bir Mesaj Var – Onedio
Interaktif Reklam Filmleri
Altın MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya
Gümüş MIXX 3 Ay Bedava Eğitimli İnternet Kampanyası - Havuz Problemi –
Türk Telekom / Brand the Bliss
Mikrositeler
Altın MIXX Player1 – P&G / Starcom & AdColony Turkey
Gümüş MIXX Migros TV Sesli Tarifler – Migros / AdColony Turkey & KoçZer
Mekan-Temelli Reklam
Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim
Altın MIXX Opet Yanımda – Opet / People Initiative & KoçZer
Gümüş MIXX Vodafone 39. Istanbul Maratonu – Vodafone / Mindshare
Bronz MIXX HP Sprocket – HP / OMD
Arama Motoru
Altın MIXX What was not "Up and Running" – Bip / Hype & BPN İstanbul
Doğrudan Pazarlama (direct response ve ve lead generation)
Altın MIXX Prima Dünyası – P&G / Starcom & Lamba Dijital & Sesli Harfler linked by Isobar
Altın MIXX Şimdi Tam Zamanı – TP Vision / Pure New Media
Gümüş MIXX Penti MyBra - Benim Sütyenim - Penti / Utopic Farm
Gümüş MIXX Yeni Alışveriş Çılgınlığı; Renault Kadjar – Renault / Wavemaker Turkey
B2B
Gümüş MIXX B2B Dijitalden POS Cihaz Satışı - Akbank
Bronz MIXX SmARt Engine – Exxonmobil & Milklab
Native Reklam
-Ödül Yok-
Yaratıcı Reklam Optimizasyonu
Altın MIXX Sahibinden.com Sahiplendiriyor - Sahibinden.com / Rafineri
Bronz MIXX Programmatic Outdoor – Unilever / Mindshare
Marka Farkındalığı ve Konumlandırma
Altın MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM
Gümüş MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare
Bronz MIXX puhutv Marka Farkındalığı ve Konumlandırma – puhutv / SEM & Kompüter
Bronz MIXX Ruhun Duysun – Grundig / 12 Yapım & V for Viral
Markalı İçerik
Altın MIXX Ruhun Duysun – Grundig / 12 Yapım & V for Viral
Altın MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare
Bronz MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM
Bronz MIXX Tadım Sahne – Tadım / Wavemaker Turkey & Nokta
Online-Offline Entegrasyonu
Altın MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya
Gümüş MIXX Orkid KızGibi Dene-Yanıl-Öğren Lansmanı –
P&G / Excel İletişim ve Algı Yönetimi & Starcom
Bronz MIXX Nestlé Pure Life şişeleri seni harekete çağırıyor! – Nestlé / Havas İstanbul & Mindshare
Dijital Mecra Entegrasyonu
Altın MIXX Vodafone Red Fi Dizisi – Vodafone / C-Section & Mindshare
Gümüş MIXX İftara Sakladık – Tavuk Dünyası / Concept & Mediacom
Bronz MIXX Gillette Milliyet Spor Ödülleri – P&G / Starcom & Milliyet & Sportsnet & 4129Grey
Bronz MIXX Nescafé Xpress'le Trampa – Nestlé / FormatC & Mindshare
Bronz MIXX Yeni Alışveriş Çılgınlığı; Renault Kadjar – Renault / Wavemaker Turkey
Dijitalden Mağazaya
Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim
Gümüş MIXX Aşk Tam Bana Göre – Migros / Oliver İstanbul
Bronz MIXX Koçtaş Çoklu Kanal Ölçümü Kampanyası – Koçtaş / KoçZer
Bronz MIXX MAC Cosmetics Programatik OOH ile Mağazaya Yönlendirme –
Elca Kozmetik / Mindshare & Awarion
Mobil Kampanyalar
Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim
Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya
Bronz MIXX #banabak'tan Promosyon Kampanyalarına Yenilikçi Bakış – P&G / Youth Republic
Bronz MIXX Kafa Topu – P&G / Starcom & Gamester
Bronz MIXX TEB BNP Paribas TEB Tennis Stars Branded Snapchat Lens – TEB / Wanda Digital
Kar Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri
Altın MIXX “Siber Zorba Olma!” #farkınavar – Samsung Türkiye / Titrifikir
Gümüş MIXX Sahibinden.com Sahiplendiriyor – Sahibinden.com / Rafineri
Gümüş MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy
Lansman Kampanyaları
Altın MIXX puhutv Lansman Kampanyası – puhutv / SEM & Kompüter
Gümüş MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald’s / OMD & NewGen
Gümüş MIXX Vodafone FreeZone Gaming – Vodafone / C-Section
Bronz MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy
Sosyal Pazarlama, WOMM
Altın MIXX Orkid KızGibi Dene-Yanıl-Öğren Lansmanı –
P&G/ Excel İletişim ve Algı Yönetimi & Starcom
Altın MIXX Siber Zorba Olma! #FarkinaVar – Samsung Türkiye / Onedio & Starcom
Gümüş MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald’s / OMD & NewGen
Gümüş MIXX TatilBudur'la Tatil Kampanyası – Tatilbudur / Brand the Bliss
Bronz MIXX #FİLMOLSUN – Akbank / JET İstanbul
Bronz MIXX Pantene Altın Kelebek – P&G / Starcom & 4129Grey
Deneysel ve Yenilikçi
Altın MIXX Akbank Sanat'la Şehrin Caz Hali – Akbank / Mediacom & Onedio
Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya
Bronz MIXX Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir – Ford Otosan / TTBOOM & GTB İstanbul
Veriden Esinlenen Yaratıcılık
Altın MIXX Instagram’da Mutluluklar – Akbank / TBWA\Istanbul
Gümüş MIXX Dikkat Anı Datası – BluTV / McCann İstanbul
Gümüş MIXX Şimdi Tam Zamanı – TP Vision / Pure New Media
Dijitalde Influencer Yoluyla Pazarlama
Altın MIXX Proje Midlane – Vodafone / Mindshare
Gümüş MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare
Gümüş MIXX FreeZone Internet Avcıları – Vodafone / C-Section
Bronz MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald’s / OMD & NewGen
Gerçek Zamanlı Etkileşim
Altın MIXX Vodafone Red Fi Dizisi Sponsorluğu – Vodafone / C-Section & Mindshare
Gümüş MIXX Beyler Ben Gidiyorum – DenizBank / Plasenta
Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya
Bronz MIXX İftara Sakladık – Tavuk Dünyası / Concept & Mediacom
Bronz MIXX Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir – Ford Otosan / TTBOOM & GTB İstanbul
Jüri Özel Ödülü: Siber Zorba Olma #FarkınaVar – Samsung Türkiye / Onedio & Starcom & Titrifikir
Yılın En İyisi: Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM
Dijitalin en iyileri Mixx Awards'da belli oldu
Dijital dünyanın nabzını tutan IAB Türkiye tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri 27 Şubat tarihinde Four Seasons Otel’de düzenlenen törenle sahipleri ile buluştu.
02 Mart 2018 Cuma 10:49
“Aslında Dijital’in Ödülü Sonuçtur’’ temalı MIXX Awards Türkiye’de büyük ödülün kazananı Evlatlarınız Bize Emanet çalışması oldu. Çalışma ayrıca Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde ödül aldı.