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Doğadan’a ödül

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ÇEVKO tarafından düzenlenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” sahiplerini buldu. Doğadan “Doğa’dan Ambalaj Projesi” ile Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Doğadan’a ödül
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 Ambalaj Yönetimi Uygulamalarına Yeşil Nokta’dan Ödül
 
 
 
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ÇEVKO tarafından düzenlenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” sahiplerini buldu.
Doğadan “Doğa’dan Ambalaj Projesi” ile Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’nü
almaya hak kazandı.
 
 
 
Türkiye bitki meyve çayı pazarının kurucu ve lider markası Doğadan; ÇEVKO tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan şirketlerin katıldığı Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde, Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. Doğadan, çıkış noktası, ürünlerde gıda güvenliği ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden kaynak azaltmak olan “Doğa’dan Ambalaj Projesi” ile Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları kategorisinde ödüllendirildi.
 
Doğal kaynak kullanımını ve atıkları azaltmayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli iyileştirme projeleri ile çevreye duyarlılığı arttırmayı, sürdürülebilirlikle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı ilke edinen Doğadan; 1.5 milyarın üzerinde poşet üretim kapasiteyle son teknolojileri kullanarak üretim yapıyor. Doğadan; 2012’den bu yana uyguladığı sürdürülebilirlik odaklı Operasyonel Mükemmellik Projeleri’nde, yalın 6 Sigma metot uygulamalarının yanı sıra, 2016 itibariyle de değer artırım çalışmalarıyla kaynak azaltma odaklı tüm iyileştirmeleri hayata geçirmişti.
 
“Doğa’dan Ambalaj Projesi” ile gerek geri dönüştürülebilir gerekse geri dönüşümsüz ambalaj malzemelerinin kullanımının azaltılması ve ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yıllık 91,5 ton daha az kaynak tüketiminin yanı sıra yıllık 1.600 kg plastik, 15.000 kg kompozit ve 75.000 kg ahşap kaynağını daha az kullanarak iyileştirme gerçekleşti.
 

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DoğadanYeşil Nokta Sanayi ÖdülleriÇEVKO
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