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Doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. (Malatya'da) Şu anda 4 ilçemiz doğal gaz kullanıyor, inşallah kısa süre içerisinde Darende'yi de dahil edeceğiz" - "İmkan, fırsat buldukça diğer yerleşim birimlerimize de doğal gaz konforunu götüreceğiz. Vatandaşımızı bu çağdaş, temiz, ekonomik yakıttan istifadesi için elimizden geleni yapacağız"

Doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz
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MALATYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. (Malatya'da) Şu anda 4 ilçemiz doğal gaz kullanıyor, inşallah kısa süre içerisinde Darende'yi de dahil edeceğiz." dedi.
Dönmez, Malatya Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün kente geldiklerini ve ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.
Kentin yer üstü zenginlikleri kadar yer altı zenginlikleri açısından da şanslı olduğunu aktaran Bakan Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve yerel yönetimlerin konuyla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini ve sorunları varsa onları yerinde görmek, çözmek için şehirde bulunduklarını dile getirdi.
Bakan Dönmez, kenttin doğal gaza yaklaşık 8-10 yıl önce kavuştuğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. (Malatya'da) Şu anda 4 ilçemiz doğal gaz kullanıyor, inşallah kısa süre içerisinde Darende'yi de dahil edeceğiz. Vatandaşımızı bu çağdaş, temiz, ekonomik yakıttan istifadesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya, her şeyin en güzeline layık."
Kendilerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını anlatan Dönmez, güzel karşılamadan dolayı herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Bakan Dönmez Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Malatya Valisi Aydın Baruş ise ziyaretin anısına Dönmez'e Malatya kayısısı hediye etti.
Bakan Dönmez daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen elektrik ve doğalgaz sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

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MalatyaEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezDoğalgaz çalışmaları
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