Domates hasadı sıkıntılı başladı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, 18 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolunun ardından ürün hasadı sıkıntılı başladı.

Sağanak ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde, bir tür mantar hastalığı olan "mildiyo" ve "pas akarı" ile de mücadele eden, bu yüzden rekoltede düşüş bekleyen üreticiler, aynı zamanda mevsimlik işçi bulamamaktan yakınıyor.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, ilçede yaklaşık 683 bin dekar alanda tarım yapıldığını, bu sene 80-90 bin dekar alana domates ekildiğini belirtti.

Erdem, ülkedeki salçalık domates ihtiyacının önemli bölümünün Karacabey Ovası'ndan karşılandığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ihtiyacı olan ve yurt dışına ihraç edilen salçalık domateslerin yaklaşık yüzde 40'ı Karacabey'in verimli arazilerinde üretilmekte. Salçalık domates bizim çiftçilerimiz açısından birinci derecedeki üretim çeşidi. Geçen yıllara göre rekolte çok daha düşük. Hava şartları bu yıl domatesin istediği şekliyle gitmedi. Rekoltemiz düşük olacak." diye konuştu.

Türkiye'de yılda ortalama 350 bin dekar alana domates ekildiğini aktaran Erdem, Karacabey'deki salçalık domatesin deseni, rengi ve aromasıyla farklı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Erdem, salçalık domateste Karacabey'in bu özellikleriyle öne çıktığını dile getirerek, "Başka bölgelerde, Karacabey domatesine alternatif salçalık domates üretiminden olumlu neticeler alınamadı. Bölgemizde yetiştirilen ürün kalitesine ulaşılamadı. Onun için bizim bölgemizde yetişen salçalık domates ön plana çıkmakta." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen salça miktarının 300 bin ton civarında olduğunu belirten Erdem, "Türkiye'nin kullandığı salça miktarı 200 bin ton. 100 bin ton salça da ihraç ediliyor." dedi.

- "10 bin dekar domates arazisi yerle bir oldu"

Erdem, 18 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolunun, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki tarım arazilerinde zarara yol açtığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Son yaşanan dolu felaketi dolayısıyla Mustafakemalpaşa'da 36 bin dekar, Karacabey'de ise 14 bin 599 dekar arazi zarar gördü. Yaklaşık 51 bin dekar içinde bulunan 10 bin dekar domates arazisi yerle bir oldu. Burada çiftçilerimiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Karacabey'deki 683 bin dekar tarım arazisinin 320 bin dekarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) giriyor. Geri kalan 360 bin dekarı kayda giremiyor. O arazilerin yüzde 80-85'i miraslı yerlerden dolayı kayda giremiyor. Yüzde 10-15'ini de tarla sahipleri vermiyor. Çiftçilerimiz ÇKS yaptıramayınca TARSİM yaptıramıyorlar. Bu afet sonrası yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız Ahmet Eşref Fakıbaba çiftçilere bir söz verdi ve 'Mağduriyetler karşılanacak.' dedi. Çiftçilerimiz beklenti içinde."

Yağışların ardından çeşitli hastalıkların devreye girdiğini anlatan Erdem, domateslerde bir tür mantar hastalığı olan "mildiyo" ve "pas akarı" hastalıklarının görüldüğünü, bunların da verim düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.

- "Yeterli sayıda mevsimlik işçi yok"

Erdem, üreticilerin mevsimli işçi bulamadığına da değinerek, "Yeterli sayıda mevsimlik işçi yok. Şu anda İzmir ve Manisa bölgelerinde de domates toplanıyor. Üç bölgede aynı anda toplanmaya başlanınca işçi sıkıntısı da yaşıyoruz. Bunun dışında bir kısım makinelerimiz İzmir'deki çiftçilere yardıma gitti. Domatesteki hastalıkların dışında işçilik sorunları var." görüşünü dile getirdi.

Erdem, son üç yıldır domatesin alım fiyatının 25 kuruş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üç yıldır fiyatlar hiç değişmedi. Girdi maliyetlerimiz yüzde 50-70'e kadar arttı. Bazı ürünlerde girdi maliyetlerinde yüzde 100 artış oldu. Buna rağmen domatesin alım fiyatının hala 25 kuruşta kalması çiftçileri çok üzüyor. Buna bağlı olarak çiftçilerin önümüzdeki yıl domatesi ne kadar ekeceğini görüşeceğiz. Bunun kararını doğru bir şekilde vermeyi düşünüyoruz."