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Dün İstanbul YMMO Başkanı seçilen Sabri Tümer bugün vefat etti

5 Haziran 2022 Pazar 2022 günü İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı seçilen Sabri Tümer hayatını kaybetti.

Dün İstanbul YMMO Başkanı seçilen Sabri Tümer bugün vefat etti

Yeminli Mali Müşavir Sabri Tümer dün İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı seçilmişti. Sabri Tümer bugün hayatını kaybetti.

SABRİ TÜMER KİMDİR?

Tümer, 1946 Adana Kozan doğumlu. Orta öğrenimini Kozan Lisesinde tamamladı. 1973 Yalında İst. İkt. Tic. İlm. Akademisinden (Marmara Üni.) mezun oldu. 1971 yılından vefatına kadar muhasebe ve denetim mesleğini yürüttü. 1992 yılında YMM ruhsatını aldı. 
İstanbul Esnaf Odaları Birliği ve İstanbul İhracatçılar Birliği Mali Danışmanlığı'nı uzun yıllar yaptı. 1988 yılında MMMB Derneği Eminönü Şube Başkanı, 1997 yılında İstanbul Yüksek Ticaretliler Derneği Başkanı oldu. 2004 yılından itibaren İstanbul YMM Odası disiplin kurulu başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Tümer, 5 Haziran 2022'de İstanbul YMMO Başkanı seçildi.


 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul YMMO BaşkanıSabri Tümer
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