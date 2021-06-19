Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Annedeki B12 vitamini eksikliği bebek beynini olumsuz etkileyebilir
ANNELER DİKKAT!
En güçlü marka
En güçlü marka
Yenilendi iddialı
Yenilendi iddialı
EvOfis’ten OtelOfis'e
EvOfis’ten OtelOfis'e
Büyümede ikinci oldu
Hızlı büyümede ikinci oldu

Dünü, bugünü ve yarını ile ARICILIK online konferansta ele alınıyor

Türkiye Arıcılar Merkez Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. Bugüne kadar arı ürünleri ve arıcılık konusunda önemli etkinliklere imza atan her iki kuruluş bu defa arıcılık sektörünün tüm yönleriyle konuşulacağı ‘Arıcılığın Dünü, Bugünü, Yarını’ başlığı ile online bir konferans düzenliyor.

Dünü, bugünü ve yarını ile ARICILIK online konferansta ele alınıyor
banner17

Dünü, bugünü ve yarını ile ARICILIK online konferansta ele alınıyor
 
Türkiye Arıcılar Merkez Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. Bugüne kadar arı ürünleri ve arıcılık konusunda önemli etkinliklere imza atan her iki kuruluş bu defa arıcılık sektörünün tüm yönleriyle konuşulacağı ‘Arıcılığın Dünü, Bugünü, Yarını’  başlığı ile online bir konferans düzenliyor.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Yunus Kılıç’ın açılışını yapacağı toplantıda, konunun uzmanları arıcılıkla ilgili görüş ve önerilerini anlatacak.

Etkinlikte, üretici birliklerinin önemi, arıcılığın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler, sözleşmeli arıcılık gündeme taşınacak. Hem akademisyenler hem de Türkiye Arıcılar Birlik Başkanları’nın konuşma yapacağı etkinliğin sonunda arıcılara kovan dağıtılacak.

22 Haziran Salı 19:00 da başlayacak etkinlikte; Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin ayrıntılı bir değerlendirme yapacak. Etkinliğin oturum moderötürlüklerini ise Ekonomi Gazetecileri Derneği ve  Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan üstleniyor.

Etkinlikte Prof. Dr. Gamze Saner, Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Arıcılık Uzmanı Ziraat Yük. Mühendisi Taylan Samancı ve  Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yük.Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı arıcılığın geleceği ve sözleşmeli arıcılık hakkında konuşma yapacaklar.

Online gerçekleşecek etkinliğe kayıt için link https://zoom.us/webinar/register/WN_tUav6yqQQz-iZTP014jv6A

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
#tab #güvenilir ürün Platformu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1