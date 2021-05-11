Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Başkan seçildi
Başkan seçildi
Enerji desteği
Kadroya enerji desteği
Çiftçiye tam destek
Çiftçiye tam destek
Müşterinin yanında
Müşterinin yanındayız
Lojistik devrimi
Lojistik devrimi

Dünya Arı Günü'ne özel resimler yarışacak

Birleşmiş Milletler' in 20 Mayıs'ı Dünya Arı Günü ilan etmesiyle, aralarında ülkemizin de olduğu 115 ülke her yıl bu anlamlı günü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu yıl ülkemizde, Türkiye'nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü markası olan BEE'O Propolis, Apiterapi Derneği, Düzce Üniversitesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen resim yarışmasının konusu "Arı Varsa Hayat Var".

Dünya Arı Günü'ne özel resimler yarışacak
banner17

Yarışmaya başvuru tarihi yoğun talep üzerine 15 Mayıs tarihine kadar uzatıldı;

Başvurularının hala devam ettiği resim yarışmasına ilkokul, ortaokul, lise ve önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 2 kategoride katılım sağlanabilecek. Teknik ve boyutların serbest olacağı resim yarışmasında lisans, önlisans ve lisansüstü kategorisinde kazanan 3 yarışmacı 2.500 TL, ilk-orta ve lise kategorisinde ise 1. olan yarışmacılar tablet, 2. ve 3. olan yarışmacılar ise BEE'O ürünlerinden oluşan hediye paketlerinin sahibi olacak.

Aralarında akademisyen ve sanatçıların olduğu bir jüri kurulu tarafından seçilecek eserler Düzce Üniversitesi DAGEM birimine bağışlanarak daimi olarak sergilenmek üzere üniversite koleksiyonuna girecek. Başvuruların avhv.duzce.edu.tr adresinden yapılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Mayıs 2021.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
#Dünya Arı Gününe özel Resimler Yarışacak#beeo##Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1