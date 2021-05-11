Dünya Arı Günü'ne özel resimler yarışacak

Yarışmaya başvuru tarihi yoğun talep üzerine 15 Mayıs tarihine kadar uzatıldı;

Başvurularının hala devam ettiği resim yarışmasına ilkokul, ortaokul, lise ve önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 2 kategoride katılım sağlanabilecek. Teknik ve boyutların serbest olacağı resim yarışmasında lisans, önlisans ve lisansüstü kategorisinde kazanan 3 yarışmacı 2.500 TL, ilk-orta ve lise kategorisinde ise 1. olan yarışmacılar tablet, 2. ve 3. olan yarışmacılar ise BEE'O ürünlerinden oluşan hediye paketlerinin sahibi olacak.

Aralarında akademisyen ve sanatçıların olduğu bir jüri kurulu tarafından seçilecek eserler Düzce Üniversitesi DAGEM birimine bağışlanarak daimi olarak sergilenmek üzere üniversite koleksiyonuna girecek. Başvuruların avhv.duzce.edu.tr adresinden yapılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Mayıs 2021.