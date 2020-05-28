Dünya artık güvenilir ürünleri tercih ediyor

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana insanları sağlıklı süt ile buluşturmayı hedefliyor, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 28 ülkesinde tüketicilerle buluşuyoruz. Son dönemde dünyadaki tüketim alışkanlıklarını incelediğimizde insanların el değmeden üretilen hijyenik ambalajlı ürünlere yöneldiğini ve güvenilir ürünlerin tercih edildiğinigörüyoruz. Tüketicilerimizin ambalajlı süt ürünlerine gösterdiği talep 2020 yılı Mart-Nisan aylarında yüzde 16,8 arttı” dedi.

Türkiye’yi hijyenik ve modern ambalajlı süt ile tanıştıran Pınar Süt, kurulduğu 1973 yılından yıldan bu yana ülkemizde sağlıklı nesillerin temellerini atıyor, tüketiciye güvenilir ürünler sunuyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın, küresel ekonomiyi etkilerken Pınar Süt; Türkiye’nin çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya, Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyor. 2019 yılında 43 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşan Pınar Süt, 2020’nin ilk çeyreğinde de hedeflerine ulaştı. 2020 yılında Gürcistan’a ihracata yeniden başlayan Pınar Süt, Çin’e de ihracat izni alan markalardan biri oldu.

1 Haziran Dünya Süt Günü’nün Dünya’da 20 yıl önce kutlanmaya başladığını söyleyen Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Dünyanın geçtiği bu zor günlerde, sürecin en büyük öğretilerinden biri sağlık ve hijyen kadar gıda güvenliği oldu. Bu dönemde ambalajlı gıdalara, talep daha fazla arttı. Tüketicilerimizin ambalajlı süt ürünlerine gösterdiği talebin 2020 yılı Mart- Nisan aylarında yüzde 16,8 arttığını görüyoruz. İnsanlar gıda güvenliği kurallarına uygun olarak hijyenik ortamlarda el değmeden hazırlanan ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Alışkanlıklarımızı değiştiren günleri yaşarken, bu dönem bizi ambalajlı gıda ürünlerine, özellikle de güvenilir markalara yöneltti.” dedi.

“Dünyada ve ülkemizde sağlıklı beslenmeye yönelim artıyor’’

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunu dile getiren İdil Yiğitbaşı, “Hem dünyada hem de ülkemizde sağlıklı beslenmeye yönelim artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘İyi olma hali’ olarak yorumladığı ‘Wellness’ denilen sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme akımı yükselişte. Sürdürülebilir Kalkınma için ‘’Küresel Hedefler’’ kapsamında yer alan “Sağlıklı Bireyler” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddeleri ışığında biz de Pınar olarak ürünlerimizle geniş bir yelpazeye sesleniyor, ödüllü Ar-Ge ekibimizin çalışmalarıyla yeni ürünlerimizle raflardaki yerimizi alıyoruz. Bu çerçevede Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları sonucunda, sağlıklı yaşam bilincine katkıda bulunulması amacı ile şeker ve tuz miktarının düşürülmesi yönünde adımlar attık. Meyve suyu kategorisinde şeker kullanımı azaltılırken, peynir kategorisindeki çalışmalar ile sofra tuzu kullanımını en aza indirdik.” dedi.

Ürünlerimiz 132 kontrol noktasında analiz ediliyor, üreticilerimiz eğitimler alıyor

1 Haziran Dünya Süt Günü sebebiyle Pınar’ın gıda güvenliği ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İdil Yiğitbaşı, “Tüm ürünlerimizde uyguladığımız ‘Pınar Süt Kalite Kriterleri’ tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmamızı sağlıyor. Bugün 18 binden fazla üreticimiz ve yüzlerce kooperatiften aldığımız sağlıklı sütleri bu kriterler doğrultusunda işliyor, gıda güvenliği şartlarının sürekliliğini sağlamak adına 132 kontrol noktasında analizler yapıyoruz. Şu anda Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımlarımızla, üreticilerimizle hayvancılığın kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 13 farklı ilde, 7 bin 500’ün üzerinde üreticiye hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri verdik, üreticilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor, ticari faaliyetlerimizle yarattığımız ekonomik değerlerden tüm paydaşlarımızın fayda sağlayabilmesini amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Yiğitbaşı; “Bu zorlu günlerde süt ve süt ürünlerini en sağlıklı haliyle tüketicilerimize ulaşmasında fedakârca hizmet veren bayilerimize, tedarikçilerimize, satış ve üretimdeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.