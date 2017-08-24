Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Muş'ta

MUŞ (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Muş Alparslan Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinliklerinin Malazgirt için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu etkinlikleri ülke için, ümmetin kaderi için bir dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim millet olarak etrafında toplanacağımız, hep birlikte peşinde omuz omuza mücadele edeceğimiz ideallerimiz vardı. Bunun peşinde İslam'ın bayraktarlığını yapan ecdadımız yüzlerce yıl at bindi, kılıç kuşandı ve ok attı. Nice zalime haddini bildirdi. Nice coğrafyalara nice milyonlara adalet ve huzur götürdü. Biz çocuklarımızı hakkıyla yetiştirebiliyor muyuz? Onlara doğru dürüst istikamet verebiliyor muyuz? Kendi çocuğumuz için gayret edebiliyor muyuz? Kendi çocuklarımıza zaman ayırabiliyor muyuz? Bizim yeniden silkelenmeye ve yeniden kendimize gelmeye ihtiyacımız var."

Gençliğin yetişmesiyle ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ama bakıyoruz hepsi kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama aralarında bereket oluşturacak bağlar çok zayıf. 'Muhammed ümmetiyiz' diyoruz. 'Tevhit inancına mensubuz' diyoruz. 'İslam dini birlik dini diyoruz.' Nasıl ümmetiz. Lütfen aramızdaki bu bağları inşa edecek sohbet ortamlarını oluşturalım." dedi.

- "Türkiye'de devletin uzanmadığı çok az yer kaldı"

"Son 15 yılda Türkiye'de devletin uzanmadığı çok az yer kaldı. Okulunu ve camisini yapıyor, fakire fukaraya maaş dağıtıyor, destek oluyor. Eskiden camileri millet yapıyordu." diyen Erdoğan, "Sivil toplum gösteriş için, ileride makam mevki sahibi olmak için, başkasının önüne geçmek için, ayağına basmak için, kuyusunu kazmak için yapılıyorsa yazıklar olsun. Yapılıyor mu, yapılıyor. Bunları biliyoruz görüyoruz. Biraz bu işlerin hakkını vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin dikkatini Malazgirt'e çekelim"

Malazgirt'teki etkinliklerin ümmet şuurunu, birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu diriltmek için bir vesile olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt de aynı Çanakkale'de olduğu gibi son 15 yılda nasıl bu milletin kimliğinin önemli bir parçası haline geldiyse, inanıyorum ki 15 Temmuz'da bu millet bir zafer kazandıysa, işte o Çanakkale ruhunu yeniden hatırlatılmasına o küllenen ateşin alevlenmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah Malazgirt de bizim artık. Ülkemizin 80 milyonunun bir araya gelişinin belki bir dönüm noktası olur. Cumartesi günü inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malazgirt'te çok güzel bir etkinlik yapalım. Türkiye'nin dikkatini Malazgirt'e çekelim. İnsanlar Malazgirt'e gelmeye başlasınlar. Nasıl Çanakkale'ye gençler akın akın gidiyor, Malazgirt de öyle bir cazibe merkezi olsun. Malazgirt'in güzelleştirilmesiyle ilgili Valiliğimizin bu konuda projesi var. 'Batıda Çanakkale, doğuda Malazgirt, bu ülkenin iki yakasının bir araya gelmesinin miladı olsun' diye dilekte bulunmak istiyorum."

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirleri de katıldı.