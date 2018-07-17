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Dünya Kupası heyecanı “GollerCepte“de yaşandı

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 21. Dünya Kupası’nın heyecanı Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte yaşandı

Dünya Kupası heyecanı “GollerCepte“de yaşandı

İSTANBUL (AA) - Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 21. Dünya Kupası’nın heyecanı Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte'de yaşandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de de Dünya Kupası heyecanı yaşandı. GollerCepte uygulamasına göre Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda en popüler golü, Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’dan geldi. Ronaldo’nun grup aşamasındaki İspanya maçında attığı frikik golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 35 binden fazla izlendi.

- Kupayı 1 milyon kişi izledi

GollerCepte uygulaması sayesinde Dünya Kupası maçlarının golleri ve özetleri cep telefonlarından izlenebilirken, uygulama üzerinden 1 milyondan fazla futbolsever Rusya’daki mücadeleleri takip etti. Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden kupanın en çok izlenen takımı da şampiyon Fransa oldu. Fransa’yı 90 binden fazla futbolsever izledi.

- Tüm operatörlere açık

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve haberlerin de yer aldığı GollerCepte uygulaması ise Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.
GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellGollerCepteDünya Kupası
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