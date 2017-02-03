Dünya nüfusu 2100 yılında 11.2 milyar olacak

ANKARA (AA) - Şu anda 7,5 milyar olan dünya nüfusunun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması, Hindistan'ın 5 yıl sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olması, gelecek yıllarda en fazla nüfus artışının Afrika'a görülmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, son yüzyıllarda artan dünya nüfusu 1800 yılında yaklaşık 1 milyar, 1900’de 1,5 milyar olarak kaydedilirken, 2000 yılında dünya nüfusu 6,1 milyara çıktı.

BM'nin hesaplamalarında dünya nüfusunun 2017 tahminlerinde 7,5 milyar olduğu, bu sayının 2020 yılına kadar 7,7 milyara, 2040’ta 9,1 milyara, 2060’ta 10,1 milyara, 2080’de 10,8 milyara, 2100’de ise 11,2 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

En çok nüfus artışının ise büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde görüleceği tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun 2100 yılında 9,9 milyarının gelişmekte olan ülkelerde, 1,2 milyarının ise gelişmiş ülkelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

En çok artış Afrika’da olacak

Dünya nüfus artışında bölge ayrımında farklılıklar göze çarpıyor. BM Nüfus Biriminin rakamlarına göre 2100'e kadar dünya nüfusunun en çok artacağı kıta Afrika olacak, Asya ve Avrupa'da ise nüfus azalacak.

Afrika’da bu yıl yaklaşık 1,2 milyar kişi yaşarken bu sayının gelecek 50 yıl içinde 3,1 milyara, 2100 yılına kadar ise yaklaşık 4,3 milyara kadar çıkacağı ifade edildi.

Hindistan Çin'i geçecek

Çin, 2017'de 1,38 milyar kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi. Hindistan 1,3 milyar, ABD ise yaklaşık 326 milyon kişi ile Çin’i izliyor. Endonezya'nın nüfusu 263 milyon, Brezilya'nın nüfusu ise 211 milyon kişiden oluşuyor.

Ancak 2022 yılında Hindistan'ın nüfus olarak Çin'i geçeceği tahmin ediliyor. 2022 yılına gelindiğinde Çin'in nüfusunun 1,4 milyarda kalması, Hindistan'ın ise 1,41 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin nüfusunun 2100 yılında 1 milyara düşeceği, Hindistan’da nüfusun 1,6 milyarı geçeceği öngörülüyor.

Avrupa nüfusu azalacak

Dikkat çeken diğer bölge ise Avrupa. Şu anda nüfusu 739 milyon olan Avrupa’nın nüfusunun giderek azalacağı beklentisi bulunuyor. Avrupa'da 50 yıl sonra nüfusun 676 milyona, 2100 yılına kadar ise 645 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

Yaşam süresi artacak

BM, dünya nüfus artışına neden olacak etkenin doğurganlık oranlarındaki yükseliş değil, ortalama ömrün artması olacağına işaret etti.

Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile 2100 yılına kadar 80 yaş üstü kişilerin yüzde 1,7’den yüzde 8,4’e çıkacağı tahmin ediliyor.