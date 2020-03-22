Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.

"HERKESE TEST YAPILMASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.