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DÜNYA’DA İLK METAVERSE FOOD TEKNOLOJİSİ IBAKTECH'TE

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), 10-13 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi İFM’ de kapılarını açıyor. Metaverse food teknolojilerinin de tanıtılacağı fuar, düzenlenecek etkinlikler ile de ses getirecek

DÜNYA’DA İLK METAVERSE FOOD TEKNOLOJİSİ IBAKTECH'TE

13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), 10-13 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi İFM’ de kapılarını açıyor.

Ibaktech 2022'de gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alan Metaverse food ile sektörün yeni teknolojilerle nasıl değişimler yaşayacağı gösterilecek. Aynı zamanda sektöre dair son teknoloji ürünler de ziyaretçilere ilk kez tanıtılacak.

Fuara; Güney Afrika, Nijerya, Kongo, Togo, Etiyopya, Nepal, Hindistan, Çin. Bangladeş, Peru, Bolivya, Uruguay, Fransız Guyanası, Arjantin, gibi pek çok uzak ülkeden ziyaret sağlanacak. 

TARIMIN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Ibaktech kapsamında Özmen Un katkılarıyla düzenlenecek “Tarım Gelecekte” söyleşilerinde; Gazeteci Fatih Altaylı; Şefler; Sedef İybar, Aylin Yazıcıoğlu, Umut Karakuş,Tarım Yazarı Mine Ataman, Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güülü, TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Yıldırım Baklavacılık Kurucusu Mehmet Yıldırım,  Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe, EKS Kurucusu şef Eyüp Kemal Sevinç gibi farklı alanlarda alanında uzman ve ünlü isimlerle sohbetler yapılacak.

Türkiye'de bir ilk olan; Türkiye ekmek atlası, tarım tarihi ve Türkiye ata tohumu atlası ziyaretçilere ilk kez tanıtılacak. 

YAPAY ZEKALI PROBİYOTİK MAKİNASI "IBAKTECH’TE”

Unlu mamüller sektöründe ilk ve yeni probiyotik fermentem sıvı maya makinası ekonomik ve kullanımı kolay artizan maya üretiyor. Probiyotik makinası 5-6 saat gibi kısa sürede mayayı hazır hale getiriyor. Yapay zekaya sahip olan makina otomatik olarak belirlenen suyu kendisine alarak, ilave edilen unla beraber istenilen kg da maya oluşturabiliyor.

KÂRLILIĞI YÜZDE 25 ARTIRAN DÜNYADA İLK SİSTEM

Dünyada tek ve patentli ürün olan Hamur Çevirme (Patik) Pasası ile FEST ‘Fırın Entegre Sistem Teknolojileri’ sayesinde maya kullanımı sıfırlanıyor, insan sağlığına faydalı ürünler elde ediliyor. Üretim hızını yaklaşık yüzde 45 artıran sistem bu işlemin daha az personel ile yapılmasına olanak sağlıyor.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), 10-13 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi İFM’ de kapılarını açıyor.

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Çikolata Ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH)DondurmaPasta Makineleri13. Uluslararası EkmekMesse StuttgartIBAKTECH
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