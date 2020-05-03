Dünyada kendimizi sanal fuarda da ifade edeceğiz

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) online ortamda ortak akıl toplantıları ile sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu defa ki ortak akıl toplantısının konusu “Sanal Fuar ve Sanal Urge” olarak belirlendi.

Başta fuarcılık sektörü olmak üzere iş dünyasından 80’e yakın katılımcının iştirak ettiği ve 40’a yakın konuşmacının görüşlerini aktardığı toplantının geniş bir özetinin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

EGD Başkanı Celal Toprak’ın yönettiği toplantının açılışında şu bilgi verildi:

. Bilindiği gibi Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Sanal Fuar ve Sanal Urge” hazırlıklarını devam ettiriyor.

. Bu toplantıda çıkan görüşler her iki kurumu ve ilgili kamu kuruluşlarına iletilecektir. Bu anlamda yapılan hazırlıklara katkı niteliğindeki bu toplantıya ilgili tüm kurum ve kurulların temsilcileri davet edildi.

Toplantının açılışını yapan iş dünyasının tecrübeli isimlerinden ve bugüne kadar birçok ilke imza atan Tahsin Öztiryaki şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye kendini toparlaması için en önemli unsurlardan biri ihracat olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda ülkemizekiihracatta yüzde 45’lik bir düşüş var.

Uzun yıllardan bu yana aralıksız kendi sektörümle ilgili bütün fuarlara katılım sağlayan bir firmayız. Firmaların bir yere gelmesi için uzun zaman dilimi içerisinde müşterilerinin güvenini sağlayacak fuarlara katılmaktan geçiyor.

Bu noktada da ‘Sanal fuarı yapalım mı yapamayalım mı’ diye düşünecek zamanımız yok.

Türkiye’nin hayatta olduğunu hissettirecek birtakımaktivitelere ihtiyacımız var. Bu durum sadece fuar olarak değil, bütün sektörlerin hayatta olduğunu yaşadığını hissettirecek aktiviteler gerekiyor. Bu aktiviteler muhakkak fuarlarla başlanması gerekiyor.

Sanal fuarları iyi yapacak olanları tespit etmemiz gerekiyor. İyi yapacak olanlarla da iş birliği yapmamız gerekiyor ve bu fuarları dünyaya anlatmamız gerekiyor.



Dijital fuarların dünyaya tanıtılması ve duyurulması için reklamlar yapılması gerekiyor. Bunun için de alt yapı çalışması yapılması gerekiyor.

Biz sektörler olarak kendimizi dijital ortamda ifade ederek dünyaya kendimizi tanıtmak zorundayız.”

Ürettiği bütün projeleri hayata geçirmeyi ustalıkla başaran EVSİD Başkanı Burak Önder, sanal fuarcılık ile ilgili şunları söyledi;

“Tüm dünyanın gözünün önünde laboratuvar gibi bir sürecin hep beraber geçiriyoruz. Bu yüzden zihin sondajlarına çok ihtiyaç var. Sanal Fuarcılık anlamında birkaç bir şey söylemek isterim.

Aşı ve ilaç olmadan fiziksel yani Konvansiyonel fuarlara eskisi kadar Bir katılım olmayacağı bir kesin.

En yakın fuara ne zaman katılmak istersiz sorusuna, en yakın ihtimal ekim ayındaki kantom fuarı çıktı.

Fuarlar tabi ki de olacaktır fakat eskisi kadar katılım olmayacağı göz ününde bulundurularak, sanal fuarıkonuşmaya başladık.

Fiziksel fuarları şu an yapabilseydik sanal fuarları konuşur muyduk bence hayır. Şu an fiziksel bir fuar olsaydı sanayici ve ihracatçılar olarak sanal fuara sıcak bakmayacaktık. Nedeni ise fiziksel fuarların başka enstrümanları var. İnsanlara dokunmak, sosyalleşmek, ürünlere dokunmak var bu yüzden fiziksel fuarlar hala daha çok önemli.

Eğer sanal fuar ve sanal heyetleri konuşacaksak bunların temellerini çok iyi atmamız lazım. Sanal fuarlardan önce sivil toplum örgütlerimiz, ihracatçı birliklerimizin, odalarımızın, sektörelve derneklerimizin yapması gereken çok ciddi işler var. Bunların hepsini temellendirmek için bizim çok nitelikli düzgün indeks alt yapımızı hazırlamamız lazım.”

Toplantı tüm katılımcıların görüş ve önerileri ile sona erdi.