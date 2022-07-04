Dünyanın deposu ondan soruluyor

55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı yapan Temesist Şirketler Grubu, ileri teknoloji ile geliştirdiği akıllı depo sistemleri ile bu yıl 10 ülkeye daha açılmayı hedefliyor.

Depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan Temesist Şirketler Grubu, kendi bünyesinde geliştirdiği akıllı depo sistemleri ile özellikle ihracatta vites artırmayı hedefliyor. Halihazırda 55 ülkeye ihracat yapan şirket, yeni geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerle bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan ve Güney Amerika başta olmak üzere 10 yeni ihracat pazarında var olmak istiyor. 520 kişinin istihdam edildiği Temesist, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yeni yatırımlarla girmeyi hedefliyor.

ÜRETİM VE İHRACATLA PARALEL BÜYÜYOR

Sektöre 'Depo Mühendisliği' kavramını kazandıran Temesist Şirketler Grubu, bu sayede dünyaya teknoloji ihracatı da yapmış oluyor. Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, "Üretimin ve ihracatın artmasına paralel olarak büyüyen depolar artık çok daha büyük ve çok daha yüksek. İnşa ettiğimiz tüm depolarda projeden, üretim ve montaj süreçlerine kadar en ileri mühendislik yöntemlerini kullanıyoruz. Sektörümüzde en çok mühendis istihdam eden firmayız. Çalışmalarımız ülkemizdeki teknik üniversiteler ile İngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda'daki resmi kurumlardan onaylı. Depo mühendisliği dahilinde ayrıca tamamı kendi tasarımımız ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları ve 1,5 ton yükü raflar arasında taşıyan mekik robotları kendi fabrikamızda üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN İTHAL EDİLİYORDU, ŞİMDİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Depolarda kullanılan robotların üretimine de değinen Gül, konusu robotların daha önce İtalya'dan alındığını, şu anda ise motor hariç tüm üretimin Türkiye'de yapıldığını vurguladı. Motor üretimi için çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yüzde 100 yerli üretime ulaşmak istediklerini ifade eden Halil İbrahim Gül, "Biz bu robotları kendimiz üretme kararı aldığımızda İtalya'daki firma bize 20 senede anca üreteceğimizi söylemişti. Ancak biz 4 ay içerisinde üretmeye başladık ve şu ana kadar 1.750 adet ürettik. Şimdi de depo içerisinde sadece tek yöne değil her yöne giden bir robot tasarımı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

2023'e yeni yatırımlarla gireceklerini söyleyen Temesist Yönetim Kurulu Başkanı; İstanbul'da ve Bilecik'te, toplam 50 milyon TL'ye mal olacak yeni fabrika yatırımı yapacaklarını da sözlerine ekledi.