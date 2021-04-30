Dünyanın en ünlü meydanında OKKAlı bir gösteri yapıyor

Kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla, geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın neresine giderseniz gidin aynı eşsiz Türk kahvesi deneyimini yaşatan Arzum OKKA, New York Times Meydanı’ndaki (Times Square) en ünlü yapılardan NASDAQ binasında görkemli bir outdoor çalışmasına imza attı ve “Meydan Arzum OKKA’nın” dedi!

NASDAQ binası sakinleri Türk kahvesi keyfi yapıyor

Dışarıdan bakıldığında bir apartman görünümü veren NASDAQ binasında her bir dairenin penceresinden Türk kahvesinin deneyimlendiği keyifli anlar göze çarpıyor. Arzum OKKA’yla Türk kahvesi keyfi yapan bina sakinleri, bir yandan da müzik dinleyip dans ediyor, selfie çekiyor, kitap okuyor, sokağı izliyor.

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız kampanyayla ilgili olarak; “Bizim aşina olduğumuz ama dünyanın da hiç yabancı olmadığı Türk kahvesini gururla New York’a taşıdık ve yine ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA!’ dedik. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak en büyük misyonlarımızdan biri. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem Türk kahvesini hem de bu kültürü tüm dünyaya taşımak istiyoruz. Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan NSF (National Sanitation Foundation) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA. 2016 yılında aldığımız bu sertifika ile pazara giriş yaptık ve o günden bugüne Türk kahvesini Amerika’ya da sevdirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 50 yılı aşkın köklü tarihiyle sektörde ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.