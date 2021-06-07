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Dünyanın güvenliği için gıdanın güvenliği gerek

Başta gıdalar olmak üzere yaptığı ürün güvenliği çalışmaları ile adından sıkça bahsettiren Güvenilir Ürün Platformu, 7 Haziran dünya gıda güvenliği günü münasebeti ile bir açıklama yaptı.

Dünyanın güvenliği için gıdanın güvenliği gerek
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Başta gıdalar olmak üzere yaptığı ürün güvenliği çalışmaları ile adından sıkça bahsettiren Güvenilir Ürün Platformu, 7 Haziran dünya gıda güvenliği günü münasebeti ile bir açıklama yaptı. İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul ilçe belediyeleri  ile yaptığı Güvenli2023 İstanbul projesi  ile şu ana kadar 7000 esnafa gıda güvenliği ile ilgili ücretsiz eğitimler ulaştıran Güvenilir Ürün Platformu bu farkındalığın sürdürülmesi İçin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dünyanın güvenliğinin gıdanın güvenliğinden geçeceğinin altını çizen platform, özellikle gıda alanında farkındalık arttırma çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu konuda gerek Tarım Bakanlığı gerek ise sivil toplum kuruluşu ve konunun paydaşlarına çok önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Güvenli2023 İstanbul projesi ile 7000 esnafa ulaşan platform, yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine ulaşmasını amaçlıyor. 14 Haziran’da İstanbul Ticaret Borsası, 23 Haziran’da ise İstanbul İlçe Belediyeleri ile eğitim çalışmalarına devam eden platformun gıda israfına yönelik çalışmaları da Eylül ayında başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
#gıda Güvenliği#güvenilir ürün Platformu
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