Dünyayı düşünüyor dönüşüme öncülük yapıyor

Tüm kurumsal stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alarak planlayan Sun Tekstil, 2022 yılında 15 sosyal sorumluluk projesi, 16 STK üyeliği ve 10’dan fazla sponsorluğa imza attı. Şirket stratejileri ve vizyonu doğrultusunda önceliklendirdiği dört Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) olan SKA5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, SKA8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SKA9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ve SKA12: Sorumlu Üretim ve Tüketim alanlarında pek çok proje ve etkinlik gerçekleştirdi. 2023’ün hedefi ise daha fazla projede yer alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030 hedeflerine daha hızlı ulaşmayı sağlamak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı.

Sun Tekstil 2018’de başlattığı sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan stratejileri kapsamında, BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ve Sorumlu Üretim ve Tüketim maddelerine odaklı faaliyetlerini yürütüyor.

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, halka açık bir şirket olarak hem paydaşlarını hem de tüm dünyayı düşünerek adımlar atmak zorunda olduklarını belirterek, “Şirketimizin hedeflerini, uzun yıllardır Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumluyor, iş dünyasının ve tekstil sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük edecek hamleler yapıyoruz. Faaliyetlerimiz sonucu yarattığımız etkinin şirket, endüstri ve kent sınırlarımızın çok daha ötesine ulaşabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uzun süredir STK, dernek ve odalarla çeşitli işbirlikleri yürütmekteyiz. Toplumsal projelerimiz sayesinde farklı alanlarda eğitim gören ve çalışan öğrenci ve girişimcilerin hayatına dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan şirket işleyişine ve vizyonuna en uygun olan 4 SKA ile 2023’te daha çok sosyal projede olmak istediklerini belirten Ünlütürk; “2022 yılında 15 sosyal sorumluluk projesi, 16 STK Üyeliği ve 10’dan fazla firmaya sponsorluk gerçekleştirdik. Önceliklendirdiğimiz SKA’lar doğrultusunda sosyal etki yaratacak pek çok proje ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın çocuklarına yönelik burs programları sağlarken, Ekonomi Üniversitesi ile imzalanan özel prosedür kapsamında moda tasarım bölümünden öğrencilere ve TED Tam Destek Bursu kapsamında 10 öğrenciye burs sağladık. Ayrıca HAYTAP, AKUT, UNICEF, Mor Çatı Vakfı, WEWALK Teknoloji, İKSEV ve daha birçok oluşuma destek ve bağışta bulunuyoruz. Birçok kurumun da sponsorluğunu üstlendik.” dedi.

Sun Tekstil A.Ş. Hakkında:

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markaların çözüm ortağı olarak kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor. Hizmet sunduğu markaların global ağıyla birlikte ürünleri 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşan Sun Tekstil’in kumaş üreten Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de ve Sun Textile LTD UK unvanıyla İngiltere’de kurulmuş iki bağlı ortaklığı bulunuyor. Sun Tekstil 20 Mayıs 2022’de Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.