Duygu Sarı Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülünü aldı

Coca-Cola Satış organizasyonunda 12 yıl süren kariyerinin ardından Veribilim Yazılım Şirketi kurucu ortağı olan Duygu Sarı, ülkemizde ve dünyada yerel ve global birçok ilaç firmasına inovatif çözümler sağlayan ve 10 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veren Veribase.com markasını dünyaya kazandırdı ve başarılı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Zirvede bir konuşma yapan Veribilim Yazılım Kurucu Ortağı Duygu Sarı, şunları söyledi:

“İlaç sektöründe sunduğumuz inovatif çözümler ile global çapta öncü bir şirketiz. Ülkemize, istihdama, kadın girişimcilere katma değer üretmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

25 Kategoride 25 Kadına Ödül verildi

İş hayatında ve sosyal sorumluluk alanlarında başarıya imza atan başarılı kadınlar, 3.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde bir araya geldi. İş Sanat Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde 6 Ocak 2021 Çarşamba günü yapılan, ana sponsorluğunu Arnica’nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen zirvenin sunuculuğunu Celal Toprak gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İş Bankası tarafından desteklenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni’nde 25 kategoride 25 kadına ödül verildi.

