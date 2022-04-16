e-ihracatle bağları güçlendirecek dünya beşincisi olacak

Bugün 521 üyesiyle sektörün hacim olarak yüzde 80’inden fazlasını temsil eden Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 15 Nisan Cuma günü Develi1912 Florya’da “17. Geleneksel İftar Yemeği”nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İftar yemeğinde konuşma yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, hedeflerinin ilk 5 yıl içinde sektörü, dünya 5.liğine çıkarmak olduğunu belirtti.

Dünyanın 200’den fazla ülkesine ihracat yapan züccaciye sektörü, pandemi döneminde yaşadığı ham madde, döviz, lojistik, navlun, enerji, finans maliyetleri gibi birçok soruna rağmen 2021 yılında ihracatını 6,03 milyar dolara yükseltti ve 4,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2022 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğu sektörün kurulduğu 18 yıldan bu yana çatı derneği olan ve 521 üyesiyle sektörün hacim olarak yüzde 80’inden fazlasını temsil eden ZÜCDER, 15 Nisan Cuma günü Develi1912 Florya’da “17. Geleneksel İftar Yemeği”ni verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın ve sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği yemekte konuşma yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, hedeflerinin dünya ihracat liginde 10. sırada bulunan sektörü, 5 yıl içerisinde dünya 5.liğine taşımak olduğunu belirtti. “Çıkışın ihracatta olduğunu biliyoruz. Çin karşısındaki avantajımızı uluslararası fuar ve organizasyonları güçlendirerek daha iyi kullanmaya çalışıyoruz. ABD’ye, Latin Amerika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar 50’den fazla ülkenin en büyük toptancı, zincir market ve mağazalarının katılacağı 100’den satın almacının ağırlanacağı ve 5 binin üzerinde yüz yüze görüşmenin yapılacağı, üretici-marka buluşmalarıyla sektörün en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 2 defa 9. ve 10. ‘Üretici Marka Buluşmaları’na imza atacağız. Yılın ilk etkinliği 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek” diyen Öksüz, yıl içerisinde sektöründe dünyanın sayılı fuarları olarak gösterilen ZÜCHEX ve Host fuarlarını da düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Yakın bir zamanda Afrika, İngiltere, Kanada ve Amerika’ya heyetler düzenleyerek ihracat performanslarını artırmak istediklerini dile getiren Mesut Öksüz, dijitalleşmeye de ağırlık verdiklerini söyledi. Öksüz, “E-ticaretin gelişmesi ve dünya ile bağların online kurulabilmesi için ‘ZÜCDER Dijital Portalımızı” yaptık. Üyelerimizin hem ihracat yapabilecekleri ‘B2B’ portalı, istihdam sağlayabilecekleri ‘Kariyer Portalı’, her türlü bilgilendirmeye kolayca ulaşabilecekleri ‘mobil uyumlu platformu’ çalışır hale getirdik. Kariyer portalı sayesinde iş dünyası ile meslek liseleri ve üniversiteler bir araya geliyor. Şirketler kolayca kendi sektörleri için istedikleri iş gücünü bulabiliyorlar” dedi.

EDİTÖRE NOT:

2004 yılında kurulan ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), Türkiye’nin önde gelen porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarını temsil etmektedir. Sayıları 510’u bulan ve ürün ile hizmetlerinde dünya standartları kalitesinde özgün tasarımları olan ve tüm dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilen Türkiye züccaciye sektörünü oluşturan üyeler, TSE, ISO gibi yerli; ayrıca CE, TÜV ve benzeri birçok uluslararası kalite belgesinin sahibidirler. ZÜCDER’in yönetim kurulu başkanlığını Mesut