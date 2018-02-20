E-ticaret satışı yüzde 30 arttırdı



Türkiye'de e-ticaret sektörünü geliştirmeyi ve KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya katılımını artırmayı hedefleyen Türkiye'nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, “Türkiye'de KOBİ'lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Eylül 2017'de Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle yapılan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin e-ticarete dair algıları, motivasyonları ve bariyerlerine ışık tutan araştırma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Trabzon illerinden toplamda 500 KOBİ ile yüz yüze görüşüldü. Türkiye'de e-ticaret alanında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı KOBİ araştırması olarak dikkat çeken çalışmanın sonuçları, GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ve GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis'in katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.



“E-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girenlerin başlangıç maliyeti ortalama 3.500 TL”

Türkiye'de e-ticaret sektörünü geliştirecek ve KOBİ'leri destekleyecek projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “GittiGidiyor olarak, bir eBay şirketi olmamız bize global tecrübe katarken, Türkiye'nin en köklü pazaryeri olmamız da önemli bir deneyimi beraberinde getiriyor. Bu niteliklerimiz sayesinde, Türkiye'de e-ticaret sektörünün başarıyla büyümesine katkı sunuyor ve KOBİ'lerimizin değişen dünyaya ayak uydurarak hedef büyütmelerini destekliyoruz. Bu gelişimi sağlamak hem e-ticaret sektörü hem de KOBİ'lerin geleceği açısından çok önemli. Biliyoruz ki, satıcılarımız ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi. KOBİ'lerin e-ticarete entegre olma aşamasında hangi bariyerlerle karşı karşıya kaldıklarını ve e-ticarete bakış açılarını çok iyi kavramak gerektiğine dikkat çeken Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: “Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle yaptığımız bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, e-ticarete entegre olan KOBİ'lerin yüzde 90'ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor. KOBİ'ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Üstelik bir e-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL. Araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise henüz e-ticarete dâhil olmayan KOBİ'lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ'lerin yüzde 70'i önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Şirketinin e-ticarete uygun olmadığını düşünenler için de gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması ile yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor. GittiGidiyor olarak tam da bu noktada hedefimiz, KOBİ'lerimizi e-ticareti nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirmek ve elde edebilecekleri faydayı onlara anlatmak.”



Geleceğim E-Ticaret ile bu yıl en az 1500 KOBİ e-ticarete başlayacak

E-ticarete dâhil olmayan KOBİ'lerin önemli bir kısmının e-ticaret konusunda bilgisi olmadığını ifade eden Kantarcı, GittiGidiyor'un ilk adımını 2017'de attığı Geleceğim E-Ticaret projesinin KOBİ'leri bilgilendirme amacına hizmet ettiğini vurguladı. “Yedi ay önce Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyerek başlattığımız Geleceğim E-Ticaret projesinde kısa zamanda çok yol kat ettik” diyen Kantarcı, şu bilgileri paylaştı: “İzmir, Bursa ve Gaziantep'te Geleceğim E-Ticaret ofisleri açtık. Yalnız ofislerimizin bulunduğu illerden değil, çevre illerden gelen KOBİ'lerimizi de e-ticaretle tanıştırıyor ve onların e-ticaret ekosistemine sağlıklı bir şekilde entegre olmaları için eğitimler düzenliyoruz. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, e-ticaret yapmayan KOBİ'lerin yüzde 76'sının bu konuda eğitim almak istemesi oldu. Geleceğim E-Ticaret projesi şehir şehir KOBİ'lerimizle buluşarak işte tam da bu ihtiyaca karşılık veriyor. Önümüzdeki dönemde de proje kapsamındaki ofislerimizin sayısını hızla artırarak e-ticarete dâhil olma yolunda KOBİ'lerimizin destekçisi olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ankara'daki Geleceğim E-Ticaret ofisi mart ayının sonunda faaliyete geçecek. Bu yıl en az 4 ofis açacağız. 2017 yılının son 5 ayında 584 KOBİ, Geleceğim E-Ticaret projesiyle e-ticarete başladı. Bu yıl hedefimiz en az 1500 KOBİ'yi e-ticarete başlatmak.”



KOBİ'ler e-ticarete adım atmadan önce bilgilenmek istiyor

Toplantıda, GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis, araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. 500 KOBİ'den 200'ünü e-ticaret yapanların, 300'ünü ise yapmayanların oluşturduğu çalışmanın öne çıkan başlıkları şunlar oldu:



Araştırma kapsamında yöneltilen “E-ticaret size neyi çağrıştırıyor?” sorusunun yanıtına KOBİ'lerin yarısı “İnternet üzerinden satış” yanıtını verirken, yüzde 16'sı ise “Kolay yoldan daha çok kişiye ulaşmak” dedi.

E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 95'i, “Önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaretin firmanıza hangi katkıları sağlamasını bekliyorsunuz?” sorusuna “İşlerimi büyütmek ve satışı artırmak” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 44 ile “Kârı artırmak” ve yüzde 20 ile “Çağa ayak uydurmak” izledi. Araştırma, e-ticarete adım atarak işlerini büyütmek isteyen KOBİ'lerin hedeflerine ulaştığını kanıtladı. Araştırmaya göre, e-ticaret yapan KOBİ'lerin satışları yüzde 30 oranında artarken, yüzde 90'ının internet üzerinden satış yapmaktan memnun olduğu ortaya çıktı.

Satış kanalı olarak e-ticareti kullanan KOBİ'lerin bu kararlarında yüzde 51 ile “daha çok kişiye ulaşma”, yüzde 42 ile “7/24 satış yapabilme” ve yüzde 34 ile “kârlılığın artması” gerekçeleri öne çıktı.

E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 60'ı online satışa başladıklarında teknolojik yatırım yaptıklarını belirtti. E-ticarete girerken kendi web sitesini kuranların ortalama 8.000 TL, başka bir platform üzerinden e-ticaret yapanların ise yalnızca 3.500 TL yatırım yaptıkları ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, kendi web sitesi dışında bir platformdan e-ticaret yapan KOBİ'ler yüzde 40'lık bir oranla en çok GittiGidiyor üzerinden satış yapmayı seçiyor.

E-ticaret yapmayı düşünmeyen KOBİ'lerin ilk üç gerekçesi “İhtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum”, “İşime uygun değil” şeklinde sıralandı. “Önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticaret yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna e-ticarete henüz katılmayan KOBİ'lerin yüzde 70'i “Hayır” derken, e-ticarete girmeme nedeni olarak “Bütçem yok” yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı.

E-ticaret yapmayan KOBİ'lerin e-ticaret kanalını kullanmayı düşünmesini sağlayacak ilk üç konu ise e-ticarete başlayan KOBİ'lerin neden sıralaması ile benzerlik gösterdi: Yüzde 42 ile daha çok kişiye ulaşmak, yüzde 32 ile kârlılığın artması ve yüzde 31 ile az maliyetle hızlı kurulum.

E-ticaret yapmayı düşünmeyen KOBİ'lerin ilk üç gerekçesi “İhtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum”, “İşime uygun değil” şeklinde sıralandı. “Önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticaret yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna e-ticarete henüz katılmayan KOBİ'lerin yüzde 70'i “Hayır” derken, e-ticarete girmeme nedeni olarak “Bütçem yok” yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. E-ticaret yapmayan KOBİ'lerin e-ticaret kanalını kullanmayı düşünmesini sağlayacak ilk üç konu ise e-ticarete başlayan KOBİ'lerin neden sıralaması ile benzerlik gösterdi: Yüzde 42 ile daha çok kişiye ulaşmak, yüzde 32 ile kârlılığın artması ve yüzde 31 ile az maliyetle hızlı kurulum. E-ticarete henüz atılmamış KOBİ'lere “E-ticareti kullanabilmek için eğitim almak ister miydiniz?” sorusu sorulduğunda yüzde 76 gibi yüksek bir oranla “Evet” yanıtı alındı. KOBİ'lerin yüzde 50'si, e-ticaret konusunda hizmet veren firmaların kendileriyle “İşyerlerinde, yüz yüze” iletişim kurmasını tercih etti. Bunu yüzde 42 ile telefon ve yüzde 7 ile e-posta izledi.

E-ticaret hakkında bilgisi olmadığını ifade eden KOBİ'lerin yüzde 75'i e-ticaret ile ilgili bilgilendirilmek istediğini belirtti. “Hangi konularda bilgi edinmek istersiniz?” sorusuna ise bu KOBİ'lerin yüzde 53'ü, “Nasıl satış yapıldığını öğrenmek istiyorum” yanıtını verdi.