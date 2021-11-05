e-ticaretin iletişimi konuşulacak

WORLDEF’in iştiraklerinden Ecom Leaders Club (ELC) tarafından düzenlenen Vision Talks, e-ticaret profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor. Digital360 Kurucu Ortağı Özge Karadaş’ın moderatörlüğünde düzenlenecek Vision Talks, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Genel Başkanı Celal Toprak’ı ağırlıyor.

ELC’nin öncülüğünde, Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile organize edilen tecrübe paylaşım etkinliği Vision Talks, ELC üyesi e-ticaret liderlerine özel olarak düzenleniyor. Yeni etkinlikte iki deneyimli isim konuk oluyor.

Digital360 Kurucu Ortağı Özge Karadaş’ın moderatörlüğünde düzenlenecek Vision Talks, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Genel Başkanı Celal Toprak’ı ağırlıyor. Celal Toprak “E-Ticaretin İletişimi” başlığında ekosistemdeki tecrübelerini paylaşıyor. Vision Talks, 8 Kasım Pazartesi günü saat 20:00’de online ortamda canlı olarak yapılıyor.

Bu ay altıncısı düzenlenecek Vision Talks, ünlü iş insanlarının ve e-ticaret ekosisteminden profesyonellerin tecrübelerini paylaştığı kapalı devre özel bir toplantı olarak organize ediliyor. Vision Talks’a ELC üyesi e-ticaret liderleri katılabiliyor.

Vision Talks, e-ticaret yöneticilerine vizyon sağlıyor

Ecom Leaders Club tarafından Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile organize edilen Vision Talks etkinlikleri, Türkiye’den ve dünyadan, başarısını kanıtlamış ünlü iş insanlarının konuşmacı olarak katıldığı özel bir sohbet toplantısı olarak kurgulandı. Bu toplantılarda iş insanları, tecrübelerini, başarı hikayelerini ve sektördeki gelişmeleri paylaşıyor.

Vision Talks’ta ünlü iş insanları ELC üyelerine sektör hakkında gelecek vizyonu sunuyor. Vision Talks ile katılımcıların tecrübeli iş insanları ile etkileşim kurması, beyin fırtınası yapılması ve sektörün sorunlarının tartışılması amaçlanıyor. Bu sayede katılımcılara sektörlerinde yeni bir vizyon geliştirmeleri için yol haritası sunuluyor. ELC, saygın ve prestijli kurumların e-ticaret ve e-ihracat yöneticilerini bir araya getiriyor. C-level yöneticiler ile gerçekleştirilen kapalı devre etkinliklerde; iş geliştirme, değerli öngörüler kazanma, sektör ve ülke raporlarına ulaşma, networking yapma ve takvimlendirilmiş toplantılar yapma gibi imkanları sunuluyor.