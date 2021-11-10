e-ticarette en önemlisi iletişimdir

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, “E-ticarette bütün mesele güven ve teknolojik olarak işi düzgün yapmaktır; ama en önemlisi iletişimdir.” dedi. Toprak, “Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki, sahici olanlar fark yaratacak; bu da iletişim ile olacak.” sözlerini kaydetti.

WORLDEF’in kapalı devre e-ticaret kulübü Ecom Leaders Club (ELC) tarafından düzenlenen Vision Talks, e-ticaret ve ekonomi ekosisteminin profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor. Vision Talks, ELC üyesi e-ticaret liderlerine özel olarak düzenleniyor. Ünlü iş insanlarının ve e-ticaret ekosisteminden profesyonellerin tecrübelerini paylaştığı kapalı devre özel bir toplantı olarak organize edilen Vision Talks’a ELC üyesi e-ticaret liderleri katılabiliyor.

Digital360 Kurucu Ortağı Özge Karadaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen 6. Vision Talks, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ı ağırladı. 8 Kasım Pazartesi günü saat 20:00’de online ortamda canlı olarak düzenlenen online etkinlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak konuk oldu. Celal Toprak, “E-Ticaretin İletişimi” başlığında önemli değerlendirmeler yaptı.

“Pandemide herkes e-ticaretin farkına vardı”

Celal Toprak, “e” ile başlayan şeylerin hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, pandemi döneminde herkesin e-ticaretin farkına vardığını vurguladı. E-ticaret ile birlikte paket servisin de sürece dahil olduğunu ifade eden Celal Toprak, pandemi kısıtlamaları döneminde sadece kargo ve kurye şirketlerinin hareketli olduğunu belirtti. E-ticaret ile ilgili bazı araştırmalardan da bahseden Toprak, “Her 10 tüketiciden 8'i online kanalları tercih edecek duruma gelmiş. Bu müthiş bir rakam. Kimse bunu pandemi öncesi fark edemiyordu.” dedi.

Toprak, “E-ticarette bütün mesele güven ve teknolojik olarak işi düzgün yapmaktır; ama en önemlisi iletişimdir.” diye konuştu. Türkiye’nin bulunduğu bölgede e-ticaretin merkezi olabileceğine işaret eden Toprak, “Bunun için iç pazarda iletişim, dış pazarda kamunun bir takım bürokratik prosedürlerin önünü açması gerekiyor. Bir gün global çapta e-ticaretin Davos'unu İstanbul'da yapma mücadelesi vermek lazım. Bu da bir iletişim meselesidir.” ifadelerini kullandı.

“E-ticarette sahtekârlığın şansının azaldığı bir devir geliyor”

“E-ticarette yarış kızışacak; bu yarışta insani davranan kazanacak.” diyen Celal Toprak, şunları söyledi; “Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki, sahici olanlar fark yaratacak; bu da iletişim ile olacak. Biz aynı şeyi konvansiyonel perakende de gördük. Kim müşteri ile iyi iletişim kuruyorsa hep başarılı oldu. E-ticarette sahtekârlığın şansının azaldığı bir devir geliyor.” Toprak, “E-ticarete fark yaratabilirseniz ve iletişim ile fark yarattığınızı anlatabilirseniz hedefinize kısa sürede ulaşabilirsiniz. Beklemediğiniz sürede geri dönüşler alabilirsiniz.” sözlerini kaydetti.

Vision Talks, e-ticaret yöneticilerine vizyon sağlıyor

Ecom Leaders Club tarafından Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile organize edilen Vision Talks etkinlikleri, Türkiye’den ve dünyadan, başarısını kanıtlamış ünlü iş insanlarının konuşmacı olarak katıldığı özel bir sohbet toplantısı olarak kurgulandı. Bu toplantılarda iş insanları, tecrübelerini, başarı hikayelerini ve sektördeki gelişmeleri paylaşıyor.

Vision Talks’ta ünlü iş insanları ELC üyelerine sektör hakkında gelecek vizyonu sunuyor. Vision Talks ile katılımcıların tecrübeli iş insanları ile etkileşim kurması, beyin fırtınası yapılması ve sektörün sorunlarının tartışılması amaçlanıyor. Bu sayede katılımcılara sektörlerinde yeni bir vizyon geliştirmeleri için yol haritası sunuluyor.

ELC, saygın ve prestijli kurumların e-ticaret ve e-ihracat yöneticilerini bir araya getiriyor. C-level yöneticiler ile gerçekleştirilen kapalı devre etkinliklerde; iş geliştirme, değerli öngörüler kazanma, sektör ve ülke raporlarına ulaşma, networking yapma ve takvimlendirilmiş toplantılar yapma gibi imkanları sunuluyor.