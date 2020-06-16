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Edremit'te 3T formülü
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Edremit'te 3T formülü

Hasan Arslan, “Edremit’imiz ‘3T’ olarak adlandırdığımız turizm, tarih, tarım ile kalkınacak. ‘3T’nin tarım ayağında 305 dönüm arazide tarıma başladık. Hem çiftçilerimiz hem de tüketicilerimiz kazanacak” dedi.

Edremit'te 3T formülü

Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası’ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’imiz ‘3T’ olarak adlandırdığımız turizm, tarih, tarım ile kalkınacak. ‘3T’nin tarım ayağında 305 dönüm arazide tarıma başladık. Hem çiftçilerimiz hem de tüketicilerimiz kazanacak” dedi.

Edremit Belediyesi tarafından Edremit Ovası’nda yaklaşık çeyrek asırdır ekilmeyen 305 dönüm arazide Başkan Selman Hasan Arslan’ın girişimleri ile yeniden tohumlar toprakla buluştu. 146 dönüm arazide ilk olarak ekilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık sebzelerinden hasatlar elde edilmeye başlandı. Geri kalan arazide ise yem bitkileri ekimi yapıldı.

Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında ekilen salatalık ve kabak hasadına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaz Dağları’nın eteklerinde Çıkrıkçı ve Bostancı bölgesinin bereketli topraklar olduğunu ve bu bereketli, verimli toprakların yeniden tarıma kazandırıldığını ifade etti. Başkan Arslan, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile yaptıkları ortak hizmet projesi kapsamında çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Arslan, Başkan Arslan yaptığı açıklamada; “Edremit Belediyesi olarak turizm, tarih, tarım ‘3T’ olarak başladığımız bir hizmet anlayışımız var. Bugün bu anlayışımızın bir ayağı olan tarım alanında ilk hasatları topluyoruz. Buradaki temel hedefimiz yıllardır ekilmeyen bu topraklarda üreticinin sebze tarımında ürettiği ürünlerin hak ettiği fiyatla alınması. Tarafımızdan da alım garantisi verdik ürünleri alacağız. Tabi ki aracının olmadığı bu durumda daha iyi fiyata satın alacağız ve bu ürünleri de insanlarımızla buluşturacağız. Üretici para kazansın iyi ürün üretsin, doğal ürünleri de daha uygun fiyata vatandaşlarımız alsın. Bu emeği yoğun bir iş fideyi dikmek, çapalamak ama biz teknolojiyi kullanmamız gerektiğini düşündük. Bir tane fide dikim makinesini kooperatifin hizmetine sunduk. Onlar bu aracı kullanıyorlar ve bir günde 40 dönüm yere ekim yapıyor. Bu makinelerden daha fazla temin edeceğiz ve teknolojiyi daha fazla kullanacağız. Kooperatifin hizmetine sunacağız ki daha çabuk, daha kaliteli, daha ucuz maliyetli ürünler elde edelim. Edremit tarım, sebze ve bu konularda merkez olacak. Bundan da hiçbir kuşkumuz yok bunu başaracağız”

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