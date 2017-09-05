“Efelik“ kültürünü diktiği kıyafetlerle tanıtıyor

DENİZLİ (AA) - MEHMET ALİ İLNEM - Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 60 yıldır terzilik yapan ve efe kıyafetleri dikerek geleneği yaşatan Mehmet Urlu, çok sayıda ülkeye gönderdiği tasarımlarla "Efelik" kültürünü tanıtıyor.

Çocuk yaşlarda başladığı mesleğine 20 metrekare büyüklüğündeki iş yerinde devam eden 72 yaşındaki Urlu, diktiği yöresel kıyafetleri Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye gönderiyor.

Tüm yörelere ait halk oyunları gruplarının kostümlerinin tasarım ve dikim işini yapan Mehmet Urlu, en fazla da diktiği efe kıyafetleri ile tanınıyor.

Kente çeşitli ziyaretler için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde gelen Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi siyasetçilere diktiği efe kıyafetlerinden giydirerek hatıra fotoğrafı çektiren Urlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kıyafetlerinden hediye etmek istiyor.

Mehmet Urlu, sadece efe kültürünün doğru anlaşılması için gayret ettiğini, diktiği kıyafetlerin sadece birer araç olduğunu ifade etti.

Terzilik yaparken yörenin gelenek ve göreneklerini yaşatma amacıyla kostüm tasarım ve dikimi de yapmaya başladığını anlatan Urlu, "İlk zamanlar 'ben terziyim, yapamam' dedim. Sonra işin başına geçince farklı oldu. O zamandan bu yana diktiğimiz kıyafetlerle dünya markası olduk. Çok şükür 40 senedir Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi birçok ülkeye diktiğim kıyafetleri gönderdim." dedi.

Yurt dışındaki Türk derneklerinden yoğun talep gördüğünü, insanların kültürlerini özel organizasyonların yanı sıra düğünlerde de yaşatmak istediğini dile getiren Mehmet Urlu, kültürünü yaşatmaya gayret eden insanları çok sevdiğini ve destek olmaya çalıştığını aktardı.

Urlu, şöyle konuştu:

"Düğünlerde, gösterilerde kullanmak için benden kıyafet istiyorlar. Kostümleri birçok ülkeye gönderiyorum. Ben geleneğimizi Türkiye dışında bu kıyafetlerle tanıtıyorum. Bu, benim için gurur verici bir olay. Bu iş çok kutsal bir iş. Sonuçta gelenek ve göreneklerini göz önüne koyuyorsun. Yanlış bir şey yapmaktan hep korktum. Ben bu işe 'Efelik efendiliktir' sloganı ile başladım."

Efe kıyafetinin 4 ana parçadan oluştuğunun bilgisini veren Mehmet Urlu, kıyafetin kısa olmasının sebebinin ise çalılıklara takılmamak için olduğunu aktardı.

Bir efe kıyafeti için 6 metre kumaş kullandığını aktaran Urlu, kıyafetin ortalama 3 günde tamamlandığını ifade etti.

Diktiği kıyafetleri çok sayıda siyasetçiye giydirdiğini anlatan Mehmet Urlu, "Cumhurbaşkanımız için de özel kıyafet tasarlamak istiyorum. En iyi kalite kumaşları kullanarak sandıklardan çıkan 150 yıllık efe kıyafetlerinin nakışları ile bir tasarım yapacağız. Hayalim, Cumhurbaşkanımıza da efe kıyafeti hediye etmek." diye konuştu.