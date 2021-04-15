EGD aramızdan ayrılan gazetecileri andı

Ahmet Coşkunaydın yazıyor... 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bu etkinlik, bundan böyle her yılın 11 Nisanında tekrarlanacak.Fikir babalığını EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Gazeteci Ahmet Coşkunaydın ve Reis Gıda CEO’su Mehmet Reis’in olduğu etkinliğin amacı, gazetecilik mesleğinin duayenlerinin unutulmamasını sağlamak ve toplumun hafızasına kaydetmek.

Bu yıl yaşanan salgın nedeniyle, Zoom üzerinden yapılan etkinlikte, özellikle covid yüzünden ardı ardına yaşamını yitiren, Seçkin Türesay, Emin Karaca, ile Kenan Akın, damgalarını vurdular.

Ekonomi Gazetecilerinin ağırlıkta olduğu, anma da yaşamını yitiren Ekonomi Gazetecisi Bülent Yardımcı,Fasih İnal, Namık Ahıska, Esen Salihoğlu, Erdoğan Alkin, Güngör Uras, Ali Gevgilili, Barş Bekdaş,Seher Müşfide Aybek ile ilgili anılar dile getirildi.

Anmalar sırasında , etkinlik hedefin unutulmamayı sağlamak olduğu vurgulanarak, adı geçmemiş yüzlerce gazeteciye saygı ve rahmet dilekleri iletildi.

EGD’nin hedefi, söz konusu bu anmaların kapsamının genişletilmesi ve gelecek dönemlerde çeşitli kuruluş ve organizasyonlarla, bu etkinliğin yapılması.

İleride tüm toplumu kucaklaması beklenen, bir hüzünden çok aramızdan ayrılanların hoş anılarıyla anılacağı bu buluşmaların, Dünya’da kutlanan Ölüler Gününe dönüşmesi de beklentiler arasında.

Kökeni Azteklere dayanan ve onlardan Meksikalılara geçen bir inanışa göre 5 Nisan’da kutlanan Ölüler Günü’nde, geçmiş yıllarda ölenlerin o gün yaşayan akrabalarının yanına geldikleri, gün boyunca, onlara sofrada ve diğer etkinliklerde eşlik ettiklerine inanılıyor.

Daha sonra Hristiyan Dünyasında da benimsenen bu anma günü, UNESCO tarafından, Dünya Kültürünün Sözel Mirası arasında resmen kabul edilmiş bulunuyor.