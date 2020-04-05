EGD ekonomi gündemini Instagram’a taşıdı

Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı “Unutmayın, Evde Hayat Var” çağrısı yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Kanal Ekonomi işbirliği ile “EGD ile Evdekal Sohbetleri” program serisini gerçekleştiriyor.

Mehmet Uluğrtürkan'ın Konuğu Adana Çiftçiler Birliği Mutlu Doğru oldu.

Takipçilerin ilgisi ile karşılaşan program hafta içi her gün 16:00 ve 21:00'da canlı yayınlanıyor.

Gıda Mühendisi Elif Attepe'nin konuğu Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Memmet Reis oldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yanı sıra EGD üyesi gazetecilerin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin moderatörlüğünü yaptığı “EGD ile Evdekal Sohbetleri”, Kanal Ekonomi’nin Instagram hesabı üzerinden (@kanalekonomi) canlı olarak STK ve sektör temsilcilerini ağırlıyor.

Ayşegül Sünbül'ün konuğu Arnica Yönetim Kurulu başkanı Senur Akın Biçer oldu

Kanal Ekonomi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan ve herkese açık olan bu sistem için bütün ekonomi gazetecilerinin destekleri ve katılımları bekleniyor.

Gıda Mühendisi Elif Attepe'nin konuğu TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan oldu

'EGD İle EvdeKal Sohbetleri'nin ilk konuğu EVSİD Başkanı Burak Önder oldu...İzlemek için tıklayın...