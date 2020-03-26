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EGD "evde kalın" çağrısı yaptı  

Ekonomi Gazetecileri Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı koronavirüs salgını ile ilgili olarak evde kalın çağrısında bulundu.

EGD "evde kalın" çağrısı yaptı  
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EGD, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı mücadele amacıyla sosyal medyadan “Unutmayın, Evde Hayat Var “ çağrısında bulundu.

İşte sosyal medyada kısa sürede yayılan o mesaj:
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak Türkiye genelinde ulusal ve yerel yayınlarda görev yapan, gazeteci ve iletişim profesyonellerinden oluşan  800'ün üzerinde üyesi ile büyük bir aileyiz. 
İçinde bulunduğumuz ve birlik olmamız gereken bu süreçte, Sen evinde kal Türkiye.
 
Bizler, gazetelerimizde televizyon programlarımızda, köşe yazılarımızda, internet sitelerimizde , gündemdeki  bütün haberleri sizlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.
Bu süreci birlikte atlatacağız ve birlikte başaracağız. 
 
Unutmayın, Evde Hayat Var ” 
 
#evdehayatvar #evdekalturkiye #birliktebasaracağız #ekonomigazetecileriderneği 

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Ekonomi Gazetecileri DerneğiEGDCovid19Evde KalinSen Evinde Kal Türkiye
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