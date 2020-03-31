EGD ile Evdekal Sohbetleri başladı

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgınına karşı “Unutmayın, Evde Hayat Var” çağrısı yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği, 31 Mart 2020 Salı günü saat 16.00'da “EGD ile Evdekal Sohbetleri” program serisini başlattı.

STK ve sektör temsilcilerinin ağırlandığı Kanal Ekonomi’nin instagram hesabı olan @kanalekonomi’den gerçekleşen canlı yayının ilk konuğu EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder oldu. Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı canlı yayın programında Burak Önder, Koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik ve sosyal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs hakkında da bilgiler paylaşan Burak Önde,r geçmişte yaşanan virüslerin ülkelere etkisini paylaştı.

Hafta içi hergün Instagram üzerinden farklı moderatörlerin canlı olarak yapacağı “EGD ile Evdekal Sohbetleri”nin ilki takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte ilk canlı yayın programı...