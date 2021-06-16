EGD ŞANLIURFA İL TEMSİLCİSİ İBRAHİM ACIKAYA OLDU

Gazetecilik kariyerine Kayseri’de başlayan, Edessa TV’de Reklam Müdürlüğü yapan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Kurumsal İletişim Direktörü görevine devam eden İbrahim ACIKAYA, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Anadolu yapılanması çerçevesinde Şanlıurfa Temsilcilisi oldu.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İbrahim ACIKAYA “Güçlü ekonomisi ile öne çıkan Şanlıurfa için bana tevdi edilen temsilcilik görevi vesilesiyle, başta Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Toprak ile EGD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Uluğtürkan olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine ve EGD Temsilciler Koordinatörü Sayın Şener Meral’e teşekkür ediyorum. İnşallah Şanlıurfa'nın mevcut ekonomik potansiyelini, stratejik çalışmalarını ve kalkınma hamlelerini EGD platformlarında dile getirerek, ilimizi hakkıyla temsil gayretinde olacağız. Ayrıca, meslektaşlarımızla daha dinamik bir iletişim yürütmek, mesleki gelişimimize katkı sağlamak ve EGD’nin etkinliğini artıracak projeler gerçekleştirmek faaliyetlerimizin temelini oluşturacaktır.” dedi.



Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden “Kayseri Yerel Basınının Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Etkinliği" konulu Lisans teziyle mezun olan İbrahim ACIKAYA, Doğan Haber Ajansı’nda Muhabirlik, Edessa TV’de Reklam Müdürlüğü yaptı.



2011 yılı itibariyle başladığı ŞUTSO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumluluğu görevine, Kurumsal İletişim Direktörü olarak devam eden ACIKAYA, İletişim, Gazetecilik, Siyasi İletişim, Basın, Reklam, Medya ve Halkla İlişkiler Danışmalığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü çerçevesinde dönemlik ve yıllık planlamalar gerçekleştiriyor. Photosohop Eğitici Eğitmeni de olan İbrahim ACIKAYA, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya, Etkili İletişim Teknikleri, Diksiyon, Beden Dili, Protokol ve Nezaket Kuralları, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Takım Ruhu ve Ekip Çalışması, Liderlik, Motivasyon Teknikleri ile ilgili eğitimler veriyor. Orta derecede İngilizce bilen ACIKAYA, evli ve 2 çocuk sahibi.

Türkiye’nin önemli gazeteci derneklerinden biri olan EGD’yi Şanlıurfa’da temsil edecek olan İbrahim ACIKAYA’ya biz de başarılar diliyoruz.